Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати

В Сокалі 13 січня відбудуться слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

10 січня під час скайп-наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив очільникам райдержадміністрацій та міст обласного значення провести громадські слухання в районах щодо регулювання вартості проїзду на приміські та міжміські пасажирські перевезення.

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

 

У Сокальському районі такі слухання відбудуться 13 січня о 12.00 год. в актовому залі райдержадміністрації.


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