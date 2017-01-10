Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





10 січня під час скайп-наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив очільникам райдержадміністрацій та міст обласного значення провести громадські слухання в районах щодо регулювання вартості проїзду на приміські та міжміські пасажирські перевезення.

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

У Сокальському районі такі слухання відбудуться 13 січня о 12.00 год. в актовому залі райдержадміністрації.