Голос Сокальщини - актуальні новини

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Цікаво знати

В Україні можуть відмінити деякі державні свята

Відповідний проект закону уже підготували в Українському інституті національної пам’яті (УІНП). Про це повідомляє голова інституту Володимир В’ятрович, передає Голос Сокальщини.

"Найближчим часом будемо виставляти на громадське обговорення це питання. Головним завданням в цьому напрямку буде, дійсно, впорядкування цих свят, тому що у нас календар наповнений якимись новими українськими національними святами, а старі радянські свята все одно залишаються", – доповів історик.

Під питанням постають державні свята - 1 травня та 8 березня. Також планують переводити акцент з 9 травня на 8 травня.

В.В’ятрович наголосив, що на державному рівні повинні відзначатися тільки свята присвячені подіям «переломним, надзвичайно важливим для України, як держави».


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