Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 100-101 від 2016-11-17





З 19 по 25 листопада в Україні проходитимуть заходи, приурочені Європейському тижню тестування на ВІЛ, який надав реальну можливість якомога більшій кількості людей дізнатися про свій ВІЛстатус та пропагувати регулярне тестування на ВІЛ з особливою увагою до представників ключових (уразливих) груп. Ключовою тезою тижня у цьому році є така: ситуація з розвитком ВІЛ у Європі та й в Україні потребують активних дій.

Важливим є визначення ВІЛ-статусу на ранніх стадіях захворювання. Це дає значні індивідуальні переваги пацієнтам для їх подальшого успішного лікування, а також убезпечує громадян від можливості передачі інфекції та здешевлення лікування. Підвищення доступності та визнання необхідності розширення добровільного конфіденційного та безкоштовного тестування на ВІЛ з наступним лікуванням ВІЛпозитивних осіб, нині є пріоритетом для урядів країн Європи і повинні стати такими і для України.

Ярослав ВОРОНА, лікар-інфекціоніст кабінету «Довіра» КЗ СРРЛО «Сокальська ЦРЛ».