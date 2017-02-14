Голос Сокальщини - актуальні новини

Учора в міжнародному пункті пропуску «Угринів» прикордонники Львівського загону виявили у громадянина України підроблене доручення на право керування транспортним засобом повідомляє прес-служба Голосу Сокальщини.

В ході перевірки документів у нашого співвітчизника, який прибув в пункт пропуску автомобілем «Пежо» 2003 року випуску польської реєстрації, у прикордонного наряду виникла підозра стосовно доручення на право керування автомобілем.

Одразу було проведено взаємодію з митною службою Польщі, яка повідомила, що юридична фірма, яка вказана у свідоцтві про реєстрацію даного транспортного засобу, видачу цього доручення не підтвердила. Також під час з’ясування ситуації водій не зміг пояснити, де видано доручення на право керування автівкою.

Про виявлення кримінального правопорушення, що передбачено частиною 4 статті 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут, чи використання підроблених документів, печаток, штампів», повідомлено Сокальський відділ поліції Львівської області, співробітники якого продовжили проведення процесуальних дій.