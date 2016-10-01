Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Вечірні сукні для нареченої
Переважно, в містах весілля грають тільки один день, але якщо молоді вирішили і на другий день влаштувати свято, то нареченій знадобиться цікавий наряд.
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Цікаво знати

Вечірні сукні для нареченої
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Переважно, в містах весілля грають тільки один день, але якщо молоді вирішили і на другий день влаштувати свято, то нареченій знадобиться цікавий наряд. Хоч захід вже менш формальний, але наречена все одно залишається в центрі уваги, тому повинна виглядати на всі 100%. Що саме це має бути, залежить від формату свята, але загальні правила, все-таки, існують:

  • враховувати особливості фігури. Плаття також має підкреслювати красу і замаскувати недоліки;
  • універсальність. Практичніше буде купити такий наряд, який ще знадобиться і в подальшому;
  • на другий день слід підбирати не дуже офіційне плаття, але гарне, щоб виглядати також чарівно;
  • вбрання має відповідати формату вечірки.

Проблем з тим, де знайти відповідний наряд не виникає, тому що купити вечірні сукні оптом можна в інтернет-магазині, а там вже панянки зможуть підібрати собі відповідну модель.

Тканина для вечірнього плаття для нареченої

Купівля наряду для другого дня весілля - це така ж важлива задача, як і для першого, просто шукати потрібно трохи іншу річ. Що стосується моделей, то тут все ясно - то, що презентує красу і приховує зайві сантиметри, а ось, що стосується тканин, то переважно натуральні. Це може бути шовк, мереживо, жаккард. Все залежить від пори року і моделі сукні.

Колір наряду може бути будь-який, і краще яскравіший, щоб вигідно виділятися на загальному тлі свята.

Вечірня сукня і формат вечірки

На WellesMir можна подивитися цікаві варіанти красивих вечірніх нарядів для нареченої, також купити весільні сукні оптом за доступною ціною. Для того чи іншого формату вечірки потрібно підбирати відповідний наряд:

  • для сімейного вечора можна купити простеньке платтячко або сарафан;
  • вирішили влаштувати звану вечерю, то купуйте елегантний туалет. На WellesMir, наприклад, можна подивитися те, що пропонує сучасна мода;
  • якщо запланований вечір в ресторані, то тут потрібно постаратися і вибрати щось вишукане;
  • для пікніка підійде щось легке, щоб зручно було і через багаття стрибати, і по горах лазити;

вирішили повеселитися в караоке-клубі, то потрібно буде купити коротеньке і блискуче платтячко.

Як бачимо, правильно вибрати наряд нареченої на другий день весілля досить складно, але якщо підійти до питання серйозно, то це цілком здійсненне завдання. Якщо не впевнені у власних силах, то можна звернутися по допомогу до мами, подруги або консультанта магазину чи салону.


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