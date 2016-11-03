Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





У будь-якому суспільстві завжди існують проблеми, для вирішення яких, як правило необхідні ресурси, зазвичай – матеріальні. Здебільшого шляхом вирішення такої проблеми є пошук додаткових джерел фінансування. Одним із таких джерел є залучення міжнародної технічної допомоги (МТД визначається, як ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України) від різних донорських фондів.

У Львівській області в 2016 році успішно реалізовується близько 30 проектів міжнародної технічної допомоги у різних сферах, зокрема: енергозбереження, децентралізація, охорона культурної спадщини, розвиток освіти і науки, медицини, сільського господарства, а також охорони довкілля.

За підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в 9 районах Львівської області реалізовується проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», що включає ряд мікропроектів з впровадження енергозберігаючих заходів у школах і дитсадках та покращення умов надання медичних послуг.

Львівська область одна з перших затвердила Порядок співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги з обласного бюджету.

Нині активно ведеться підготовка до реалізації проектів МТД за підтримки Європейського Союзу; Міжнародного Вишеградського Фонду; Фонду Східна Європа; Міжнародного фонду Відродження; Програми транскордонного співробітництва ПольщаБілорусьУкраїна. У 2016 бюджетному році асигнування на реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги надали уряди Канади, Японії, Швеції, Польщі, Німеччини та США.

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА. Контактна інформація: м. Львів, вул. Винниченка, 18, тел.: (032) 261 30 78, +38 068 459 11 49.

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