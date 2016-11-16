Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати

Можливості використання протипролежневих матраців
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Протипролежневі матраци - це необхідний атрибут будь-якого лежачого хворого. Він дозволить не тільки поліпшити стан хворого, але і запобігти небажані негативні наслідки, які розвиваються при неправильному догляді за лежачим хворим. Пацієнти, які обмежені в русі потребують спеціального догляду, щоб процес лікування був успішним, а відновлення швидким і ефективним.

Кому необхідний противопролежневой матрац:

Людям з обмеженими фізичними можливостями.

Є хвороби, які приковують людини до постеле назавжди. Але при цьому людина може вести повноцінне життя. Для цього потрібні спеціальні умови. Противопролежневой матрац здатний забезпечити їх. При використанні такого матраца людині буде не тільки зручно. Він допоможе уникнути проблеми більшості лежачих - пролежнів. Це значно покращить якість життя такого хворого, а також його рідних. Адже догляд за такою людиною вимагає менше зусиль і часу.

Хворим з великими травмами.

Трапляються в житті непередбачені обставини, які стають причиною серйозних травм і хвороб. При яких людина обмежений у русі на певний строк. Знерухомити людини потрібно в таких випадках для успішного лікування, швидкого одужання, і зниження терміну реабілітаційного процесу. Матрац проти пролежнів допоможе уникнути супутніх проблем, які пов'язані з постійним постільним режимом.

Малоактивним літнім людям.

Деякі літні люди, в силу свого віку і фізичного стану стають неактивними, і проводять більшість свого часу в ліжку. Щоб не з'явилися пролежні від такого лежачого способу життя необхідно використовувати противопролежневой матрац, який має масажну дію, перерозподіляє тиск поверхні з однієї частини тіла на іншу, забезпечує рівномірну циркуляцію крові по організму, дозволяє насичувати шкірні покриви киснем. Так рідні не будуть переживати за стан здоров'я літньої людини. Знизиться ризик та інших захворювань, пов'язаних з лежачим способом життя.

Крім матраців потрібно також використовувати спеціальні подушки.


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