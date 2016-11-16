Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





Пральна машина незамінна річ не тільки в квартирі дбайливою господині, а й такого стереотипного персонажа як холостяк. Так-так, одиноким чоловікам теж треба забиратися в квартирах, а міфи про хаос, який панує в оселях холостяків, в більшості випадків лише вигадки скривджених ними подруг. Отже, сучасному холостяку, дбає про чистоту свого будинку ніяк не уявити життя без певного набору побутової техніки. У цей список входить і пральна машина. Але, як і завжди, для специфічної аудиторії потрібні і специфічні агрегати.

Завзятому холостяку, швидше за все, не знадобиться громіздка пральна машина, яка підійшла б для повноцінної сім'ї. Також йому не потрібна машина, напхана модними функціями, і суперничає з управління з космічним шатлом. Висновок простий: це повинен бути компактний апарат, легкий в управлінні, але володіє переліком основних функцій сучасної «пралки» (наприклад, режим делікатного прання, хорошим віджимом, режимом швидкого прання тощо). Головне закласти речі в машинку брудними, а витягнути чистими.

Ґрунтуючись на цих критеріях, холостякам, швидше за все, припаде до душі один з варіантів так званих «вузьких» пральних машин. Їх головна відмінність від своїх старших побратимів, як Ви вже, напевно, здогадалися в більш компактних габаритах, меншою завантаження барабана, і, звичайно ж, меншою вартості цих моделей. При цьому сьогоднішній асортимент дозволяє вибрати «вузьку» машинку, яка нітрохи не поступиться за якістю прання своїм професійним колегам. Такі машинки ви можете знайти на сайті інтернет-магазину Дешевше. В розділі Купить узкую стиральную машину ви маєте можливість обрати вузьку стіралку та замовити он-лайн. Спеціалісти магазину допоможуть вам у виборі. Доставка здійснюється по всій території України.

На сьогоднішній день магазини побутової техніки пропонують вузькі пральні машини таких виробників: Indesit, Zanussi, Gorenje, Bosch, Ariston, Samsung, LG і Ardo. У залежності від фінансових можливостей та потреб кожен зможе знайти саме те, що йому по душі.

Перше, з чим варто визначитися при виборі пральної машини – тип її завантаження. Сьогодні виробники пропонують своїм клієнтам машини з фронтальним і вертикальним завантаженням. У першому випадку модель можна використовувати як приліжкові або вмонтувати під раковину. Моделі з вертикальним завантаженням зручні тим, що не потребують окремого місця для відкривання люка, а також можуть бути легко переміщені з місця на місце, так як більшість з них володіє спеціальними коліщатками.

Наступне, з чим варто визначитися майбутньому власнику «пралки» - її клас, місткість і енергоефективність. Так, клас машини вказує на її ефективність при пранні. Він позначений латинськими літерами від «А» до «G» в порядку убування. Чим він Вище, тим дбайливіше машинка відноситься до речей. Сьогодні світові виробники в основному пропонують вузькі машини «А» і «В» класів. Та ж ситуація і з енергоефективністю. Чим ближче до букви «А», тим машинка економніше. З місткістю машини повинно бути все зрозуміло. Вузькі моделі пропонують обсяги від 3 до 5 кг. Просто розрахуйте, скільки речей ви плануєте прати в тиждень і відштовхуйтеся від цієї цифри. Адже, якщо машинка буде велика, половина води і електрики буде йти коту під хвіст, якщо мала – то заощадити теж не вийде, так як машинку треба буде завантажувати декілька разів поспіль.

Останній фактор, який варто врахувати швидкість і клас віджиму. Чим вище обороти барабана, тим суші білизну на виході Ви отримаєте. Така ж пропорція і з ціною: чим вище клас, тим вище ціна. Зазвичай вузькі моделі не перевищують цифри в 1000-1200 об/хв.