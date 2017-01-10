Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





Сьогодні власники автомобілів все частіше встановлюють всередину салону автомобільний реєстратор, основним завданням якого є точна фіксація відбувається на дорозі подій, що дозволяє довести винність або невинність ті чи інших учасників ДТП. Наявність такого пристрою у разі попадання в неприємну або спірну ситуацію суттєво полегшити роботу співробітників правоохоронних органів, дозволивши їм швидко розібратися в причинах і визначити, хто винен у слідстві. При виборі автомобільного відеореєстратора необхідно звертати увагу на цілий ряд критеріїв.

Кріплення

В залежності від виду кріплення такі прилади можна поділити на стаціонарні та мобільні. Стаціонарні моделі, оснащені спеціальним кріпленням, найчастіше фіксуються з допомогою присоски на внутрішній поверхні скла, є найпоширенішими в нашій країні і в світі. Вони оснащуються зручною системою регулювання, що дозволяє легко повертати камеру в потрібну сторону і міцно фіксувати її в потрібному положенні. Мобільні моделі, також звані портативними, є такими. Вони можуть використовувати самий різний вид кріплення, починаючи від кліпси для одягу і закінчуючи корпусом, виконаним у вигляді окулярів. Як правило, вони володіють поганою якістю зйомки, так і в експлуатації не так зручні, як здається, тому такого широкого розповсюдження, як стаціонарні аналоги, вони не отримали.

Технічні характеристики

Найбільш важливими критеріями вибору автомобільних відеореєстраторів є їх технічні характеристики, що безпосередньо впливають на якість і тривалість запису. Однією з таких характеристик є дозвіл запису, від якого безпосередньо залежить чіткість зображення кінцевого відео, тобто, рівень деталізації зображених на ньому номерних знаків та інших дрібних елементів. Чим більше дозвіл, тим вищою буде якість відеозйомки. Дешеві моделі мають розширення 640х480 (VGA), відмінне посередньою якістю відео. Відео середньої та високої якості дозволяють отримати моделі з роздільною здатністю 1280х720 пікселів (HD) або 1920х1080 (FullHD). Втім, якість відео залежить не тільки від вирішення запису, але і від використовуваного формату стиснення. Відеореєстратори різних характеристик ви можете придбати на сайті інтернет-магазину Євро Техніка. На сторінці сайту avtotovari/avtoelektronika/videoreestratori ви можете придбати відеореєстратор он-лайн. Доставка товару здійснюєтсья по всій території України. Рекомендованим є самий сучасний формат H264, що поєднує маленький обсяг файлів з мінімальними втратами якості картинки. Інші поширені формати — MPEG, MPEG4 і M-JPEG не дозволяють досягти таких же результатів.

Швидкість запису

Швидкість запису, яка вимірюється в кількості кадрів протягом однієї секунди, також є важливою характеристикою реєстратора. Прийнятною є швидкість запису 25 кадрів. Моделі з меншою швидкістю не здатні забезпечити хорошу плавність зйомки, в результаті чого кінцевий відео виходить смиканим, і на ньому можуть бути не відображені деякі нетривалі моменти, які якраз і можуть виявитися дуже важливими. Адже при попаданні в дорожньо-транспортну пригоду все може відбуватися за лічені частки секунди. Не менш значущим параметром є чутливість матриці. Вона вимірюється в люксах. Чим її показник нижче, тим більш якісним виходить відео, зняте в умовах недостатнього освітлення, наприклад, у вечірній або нічний час.

Зона огляду

Важливим критерієм при виборі реєстратора є величина зони огляду, визначає ділянка місцевості, який зможе потрапити в кадр. Вона залежить від двох параметрів — фокусної відстані об'єктиву і розмірів матриці. При покупці рекомендується вибирати моделі з кутом огляду по діагоналі від 100 до 140 градусів, кут огляду по горизонталі від 80 до 100 градусів. Камера з такими параметрами буде відмінно фіксувати на відео узбіччя, розташовані на сусідніх смугах машини, а також знаходяться з боків проїжджої частини дорожні знаки. Більш вузькі кути огляду не дозволять записати події, що відбуваються з боків автомобіля, а більш широкі кути дадуть дуже дрібне, спотворене зображення.

Висновок

Потрібно купувати автомобільний відеореєстратор? Поза всяких сумнівів, особливо якщо враховувати, що на дорогах в будь-який момент може статися що завгодно. Випадково впав під колеса нетверезий пішохід, який спровокував ДТП неадекватний учасник руху — в дорозі водія підстерігає багато небезпек. І щоб в разі чого довести свою невинність без проблем, краще не поскупитися і зробити таке невелике, в сутності недороге придбання.