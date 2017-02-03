Голос Сокальщини - актуальні новини

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Характеристики при купівлі дивану для дому - на що звертати увагу
Вибираючи м'які меблі, основна увага зазвичай покупці приділяють її вартості і зовнішнім виглядом. В даний час на ринку представлений величезний вибір м'яких меблів, і часом зорієнтуватися у всьому цьому різноманітті простому споживачеві досить складно.
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Характеристики при купівлі дивану для дому - на що звертати увагу

Вибираючи м'які меблі, основна увага зазвичай покупці приділяють її вартості і зовнішнім виглядом. В даний час на ринку представлений величезний вибір м'яких меблів, і часом зорієнтуватися у всьому цьому різноманітті простому споживачеві досить складно. Однак сьогодні ми спростимо цю задачу, оскільки, говорити будемо про те, як вибрати диван. Перш ніж приступити до вибору варто визначитися з основним призначенням майбутнього дивана.

Для чого ви його купуєте? Для вітальні в якості основної м'яких меблів з метою проведення спільних сімейних вечорів? Чи може бути для спальні, як основне спальне місце? Для дитячої кімнати, на кухню, в літній будиночок або офіс? Сьогодні у виборі нам допоможуть спеціалісти компанії Нова маркет, які виготовлять меблі Львів. Як тільки визначитеся з цілями, можна переходити до розгляду основних типів диванів.

Типи диванів

Диван «книжка»

При виборі дивана звертати увагу на її механізм. Механізм дивана книжки перевірений поколіннями споживачів. Він існує на ринку ще з радянських часів. Цей механізм по праву вважається самим безвідмовним, простим і надійним. Але, у нього є свої мінуси. Щоб спинка при розкладанні вмістилася в потрібну відстань, диван доводиться трохи відсовувати від стіни. Тут спальне місце має ширину подушок і дорівнює близько ста сорока сантиметрів. При цьому варто звернути увагу і на явні переваги дивана-книжки: розкладний диван ніколи не зачепить підлогу і в ньому є компактний ящик для білизни. Механізм такого дивана розрахований на більш ніж 40 тисяч збірок, при орієнтовних підрахунках, якісний диван-книжка прослужить вам не менше 25 років.

Диван «клік-кляк»

Це допрацьована і вдосконалена модель «книжки». Сидіння і боковушки спинки мають тут два варіанти положення (дозволяючи розташуватися на такому дивані напівсидячи або напівлежачи). Розкладається диван точно так само, як і книжка. Мінуси аналогічні, а до плюсів можна віднести кілька варіантів розкладки, компактність, наявність зручних білизняних ящиків, рівна спальна поверхня.

Ті, що розгортаються

Диван «акордеон»

Даний тип дивана має досить просторе місце для сну з зручним і надійним механізмом, по типу гармошки. Безсумнівними перевагами диванів-акордеонів є компактність (в складеному вигляді займають мало місця), велике місце для сну, компактні білизняні ящики. До недоліків таких диванів можна віднести великі габарити в розкладеному вигляді.

Диван «американська розкладачка»

Такий тип дивана являє собою складну форму розкладачки, підходить для щоденного використання. У розкладеному стані диван встановлюється на металеві ніжки. До недоліків такого дивана можна віднести: відсутність ящиків для білизни і висока ціна виробу. А ось перевагами є: універсальність, прекрасний зовнішній вигляд і надійність.

Диван «французька розкладачка»

Диван даного типу має деяку схожість з попереднім типом, при деяких відмінностях. Як правило, в таких диванах використовуються різні варіанти механізму: металева сітка, ремінна сітка або лати. На опорний механізм натягується щільний тент, який служить спальним місцем. До основних переваг французької розкладачки можна віднести компактність і ергономічність дивана. До недоліків: складність розкладки, відсутність білизняних ящиків, мала практичність.

Висувні

Диван «єврокнижка»

Такий диван на сьогодні є найбільш популярним типом. У нього міцний і довговічний механізм трансформації, який називають механізмом без механізму. А все дуже просто. Сидіння викочується або висувається до упору і спинка опускається. Перший його плюс — диван постає впритул до стіни. Другий — рівне спальне місце. Третій — великий білизняний ящик для подушок та ковдри. Мінусами є незграбний зовнішній вигляд і те, що у сидіння опора механізму стосується статі.

Диван, який викочується

Його міцний механізм дозволяє здійснювати часті трансформації. Для цього треба витягнути потаємний ремінь і висунути диван, поки він повністю не розкладеться. Передня частина, висунувшись, потягне за собою інші, в тому числі частина спинки. А далі на спальне місце кладуться два матраца, отримані з сидіння. Його плюсом є те, що спальне місце можна розташовувати і перпендикулярно і паралельно спинці дивана. Другий плюс — широке спальне місце. Різноманітний дизайн за рахунок підлокітників є третім плюсом. І ще — в складеному стані це найбільш компактний диван. Є й мінуси: досить важко трансформується, механізм при викочуванні зачіпає підлогу. Такі дивани ви можете обрати на сторінках інтернет-магазину Нова маркет. На сайті ви можете купити диван он-лайн. Доставка здійснюється по всій території України.

Диван «дельфін»

Це досить популярна модель дивана, найчастіше він буває кутовим. Частина спального місця трансформується із сидіння, які в розкладеному вигляді знаходяться під головою. Друга частина спальника розташований у висувному ящику, під першим сидінням. Розкладається диван з допомогою прихованого ременя. Плюси: легко трансформується, широкий і рівний, є ящик для білизни. Мінусом є досить великі габарити.

Основними параметрами, які варто враховувати при виборі дивана, який відрізняється високою якістю, зручністю та надійністю, є каркас, оббивка і наповнювач.

Каркас диванів

Каркас диванів може бути металевим, дерев'яним і комбінованим.

Металевий каркас

Металевий каркас визнано найбільш надійним, що гарантує тривалий термін експлуатації. Як правило, дивани на металевому каркасі мають досить презентабельний і ефектний зовнішній вигляд. Для уникнення появи корозії металеві каркаси покриваються спеціальним антикорозійним речовиною. У більш дорогих моделях диванів застосовуються хромовані, титанові або алюмінієві каркаси.

Дерев'яний каркас

Дерев'яні каркаси прийнято вважати найбільш екологічними та зручними у використанні. Для виготовлення дерев'яних каркасів найчастіше використовують міцні породи дерев, такі як: горіх, ясен, дуб, бук та інші. Якісні дерев'яні каркаси мають гладку поверхню, на яких повністю відсутні механічні пошкодження та деформації, а також часті скрипи під час експлуатації дивана.

Комбінований каркас

Як правило, такі каркаси – це симбіоз штучних і натуральних матеріалів. Найбільш яскравим прикладом таких матеріалів є натуральна деревина і ДСП. Для того щоб комбінований каркас з часом не розсохлася, його покривають спеціальним складом.


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