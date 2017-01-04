Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Характеристики світлодіодних світильників різного типу
LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світлового потоку.
Хто підлягає явці на приписку до призовної дільниці
Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.
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Цікаво знати

Характеристики світлодіодних світильників різного типу
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

Офісні світлодіодні світильники

LED освітлення для приміщень  адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світлового потоку. Також в рази зросте термін служби, що зніме потребу в постійному обслуговуванні. Можливі різні виконання під потреби замовника або переобладнання існуючих світильників.

Офісні світлодіодні світильники, підвісні, накладні.

Офісні світлодіодні світильники, підвісні, накладні.

Порівняння характеристик люмінесцентного та діодного світильника

Характеристики Люмінесцентний світильник ЛПО 4×18 Світлодіодний світильник LED-SIR24-19
Потужність споживання, Вт 76 19
Світловий потік, Лм 2800 2800
Вхідна напруга, В 220+/-10% 110-260
ККД 65 98
Строк експлуатації 2.5 роки 10-12 років
Гарантія немає 3 роки
Вартість електроенергії за 1 рік експлуатації при 10год. роботи в добу, 24 роб.дні, 1.59грн/кВт 348,02 87,00
Економія за 1 рік, грн   261,02
Економія від заміни 1го світильника за 3роки, грн при тарифі 1.59грн з урахуванням зростання тарифу на 15%   902,89
Строк окупності   ≈ 1.3 роки

 

 

Промислові світлодіодні світильники

Промислові світильники в порівнянні з аналогами, що ще на даний час використовуються, мають цілий ряд незаперечних переваг. LED світильники дозволяють ощадливо використовувати електроенергію, в наслідок чого скорочуються витрати, що має актуальність в сучасних умовах.

Промислові світлодіодні світильники

Промислові світлодіодні світильники призначені  для освітлення , складських, промислових, торгових приміщень супермаркетів, виробничих цехів, автомобільних стоянок, станцій технічного обслуговування, виставкових залів, спортивних залів, вокзалів, адміністративних установ, підземних переходів,  та інших приміщень з високими стелями (5-12 м.)

Вказаний тип світильників встановлюються при введенні в експлуатацію нових будівель або при проведенні модернізації вже встановленої системи освітлення.

За рахунок суттєвого зниження експлуатаційних витрат на освітлення,  інвестиції в сучасні електроосвітлювальні прилади - світлодіодні світильники швидко окупаються.

Промислові світлодіодні світильники призначені для заміни стандартних світильників купольного типу ДСП, ЖСП,  РСП  з лампами  ДРЛ-250, ДРЛ-400. Також часто застостовуються  магістральні або рейкові світлодіодні світильники для створення безперервних світлових ліній із стандартних модулів.

Магістаральні світильники застосовуються для освітлення торгівельних закладів, супермаркетів, виробничих та складських приміщень з нормальними умовами середовища. Їх можуть використовувати для заміни магістральних світильників з люмінесцентними лампами 2х36, 2х58Вт.  Кріплення таких світильників - на трос, на цеп, на стержні. Нашіі спеціалісти допоможуть правильно підібрати аналоги та вирахувати ефективність проекту.

Переваги промислових світильників:

• низьке енергоспоживання і мале навантаження на електромережу;
• термін служби  до 50 000год.;
• високий рівень захисту від пилу і вологи;
• малі габарити і вага, порівняно з газорозрядними лампами;
• екологічна безпека через відсутність ртуті і скла;
• рівномірне освітлення у всіх площинах, без мерехтінь;
• світлодіоди не містять токсичних матеріалів і повністю підлягають вторинній переробці;
• світлодіодне освітлення дуже добре підходить для освітлення УФ-чутливих об'єктів, таких як музеї, художні галереї, археологічні пам'ятки;
• моментально включаються , не потрібно час на прогрів;
• можливість експлуатації як при холодній , так і низькій температурі . Для люмінесцентних ламп низька температура може вплинути на роботу і являє собою проблему. Світлодіоди добре працюють і при низьких температурах ( морозильні камери і т.д.).
• надійність.

Світлодіодні світильники після тривалого періоду роботи позбавляють від потреби робити заміну відпрацьованих ламп, які в промислових умовах (особливо при значній висоті) створюють додаткові складнощі при їх демонтажі / монтажі. Вологозахищені промислові світильники стійкі до впливу різноманітних негативних факторів впливу.
 

Світильники світлодіодні для ЖКГ

Світильники світлодіодні для ЖКГ

Однією з найбільш перспективних сфер використання світлодіодного освітлення є застосування світлодіодних світильників для ЖКГ в громадських зонах багатоквартирних будинків. Тут досі найчастіше використовуються лампи розжарювання. Середня багатоповерхівка - це приблизно 500 світлоточок, якщо вони обладнані 60-ватними лампами, то при роботі по 10 годин на день, 30 днів на місяць вони споживають 9000 кВт * год. в місяць. При тарифі 0,42 грн. / КВт * год. щомісячні витрати на електроенергію складуть 3780 грн. , Щорічні, відповідно - 45 360 грн. У рік, це вже значна сума, але якщо розбити її на 250 квартир, та ще помісячно, вийде всього 15,12 грн. на місяць, які нівелюються в загальній оплаті за комунальні послуги, і про які мало хто замислюється. І це при тому, що в розрахунок не включені витрати, пов'язані із заміною ламп що перегорають, які відносно невеликі в порівнянні з величиною загальних витрат, але все ж впливають на загальну вартість.

Світлодіодні світильники для ЖКГ коштують спочатку дорожче, і це багатьох зупиняє. Однак потрібно розуміти, що зараз ця різниця в ціні вже не настільки велика, як кілька років тому. Світлодіодні технології стрімко розвиваються і, як наслідок, дешевшають. Сьогодні якісний світильник для під'їздів може коштувати в межах 280 грн., а то і дешевше. Порахуємо його економічну ефективність:

60-ватну лампу розжарювання може замінити світлодіодний світильник потужністю 5 Вт Якщо цей світильник обладнаний датчиками освітленості, шуму чи руху, то навіть у темний час доби він або вимкнений, або працює в черговому режимі енергоспоживання (1-2 Вт). Для розрахунку ми (з запасом) припустимо, що в середньому за 10 годин середньодобової роботи він споживає 5 вата на годину. Таким чином, витрата електроенергії становить 750 кВт * год на місяць, або 9000 кВт * год на рік, що призводить до сумарних витрат всього 3780грн. в рік. Міняти лампи не потрібно, гарантія на світлодіодні світильники практично у всіх виробників становить не менше 2х років при розрахунковому терміні служби до 50 000 годин (а це понад 13 років у нашій моделі).

Противники світлодіодних технологій можуть привести як контраргумент той факт, що енергозберігаючі люмінесцентні лампи в порівнянні з лампами розжарювання споживають істотно менше енергії, і їх використання істотно знижує витрати, в тому числі і в сфері ЖКГ. Але, по-перше, енергозберігаючі лампи не так вже й дешеві, що збільшує витрати на заміну перегорілих ламп, по-друге, вони «не люблять» частих включень і виключень, а значить, не можуть бути використані з датчиками освітленості / руху, по- третє, вони також «не люблять» негативних температур, нарешті, по-четверте, вимагають спеціальних заходів з утилізації після використання, так як містять токсичні речовини.

Таким чином, з наведених розрахунків очевидно, що термін окупності проекту переходу на світлодіодні світильники для ЖКГ становить не більше трьох років, а використання світлодіодних світильників з датчиками руху допомагає ще більше знизити його.

Крім того в наших розрахунках не враховано зростання тарифів на електроенергію, а її вартість з кожним роком все збільшується, що робить термін окупності світлодіодних світильників ще коротше.


Автономні вуличні світлодіодні світильники

Автономний вуличний світильник LED з сонячною батареює та акумулятором

При освітленні вулиць, доріг, автостоянок, паркових зон,  замовники стикаються з безліччю  різноманітних дозволів, які іноді перевищують вартість усіх без винятку матеріальних витрат.

До мінусів діючих технологій можна також віднести не тільки величезні витрати коштів і часу на отримання дозволів а й матеріальні витрати, вартість яких включають:
• вартість проводів, підстанції, електролічильника,
• прокладка кабелю, повітряних мереж,

Переваги:

Простота встановлення, ніяких зв'язків з енергосистемою, немає потреби використання спеціального устаткування, перевірені технології, мінімальні витрати на монтаж, доставка в любе місце встановлення транспортом невеликої вантажопідйомності, відсутність підключення до електромережі, що не вимагає частого обслуговування, значна економія.


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