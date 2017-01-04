Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Офісні світлодіодні світильники

LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світлового потоку. Також в рази зросте термін служби, що зніме потребу в постійному обслуговуванні. Можливі різні виконання під потреби замовника або переобладнання існуючих світильників.

Офісні світлодіодні світильники, підвісні, накладні.

Порівняння характеристик люмінесцентного та діодного світильника

Характеристики Люмінесцентний світильник ЛПО 4×18 Світлодіодний світильник LED-SIR24-19 Потужність споживання, Вт 76 19 Світловий потік, Лм 2800 2800 Вхідна напруга, В 220+/-10% 110-260 ККД 65 98 Строк експлуатації 2.5 роки 10-12 років Гарантія немає 3 роки Вартість електроенергії за 1 рік експлуатації при 10год. роботи в добу, 24 роб.дні, 1.59грн/кВт 348,02 87,00 Економія за 1 рік, грн 261,02 Економія від заміни 1го світильника за 3роки, грн при тарифі 1.59грн з урахуванням зростання тарифу на 15% 902,89 Строк окупності ≈ 1.3 роки

Промислові світлодіодні світильники

Промислові світильники в порівнянні з аналогами, що ще на даний час використовуються, мають цілий ряд незаперечних переваг. LED світильники дозволяють ощадливо використовувати електроенергію, в наслідок чого скорочуються витрати, що має актуальність в сучасних умовах.

Промислові світлодіодні світильники призначені для освітлення , складських, промислових, торгових приміщень супермаркетів, виробничих цехів, автомобільних стоянок, станцій технічного обслуговування, виставкових залів, спортивних залів, вокзалів, адміністративних установ, підземних переходів, та інших приміщень з високими стелями (5-12 м.)

Вказаний тип світильників встановлюються при введенні в експлуатацію нових будівель або при проведенні модернізації вже встановленої системи освітлення.

За рахунок суттєвого зниження експлуатаційних витрат на освітлення, інвестиції в сучасні електроосвітлювальні прилади - світлодіодні світильники швидко окупаються.

Промислові світлодіодні світильники призначені для заміни стандартних світильників купольного типу ДСП, ЖСП, РСП з лампами ДРЛ-250, ДРЛ-400. Також часто застостовуються магістральні або рейкові світлодіодні світильники для створення безперервних світлових ліній із стандартних модулів.

Магістаральні світильники застосовуються для освітлення торгівельних закладів, супермаркетів, виробничих та складських приміщень з нормальними умовами середовища. Їх можуть використовувати для заміни магістральних світильників з люмінесцентними лампами 2х36, 2х58Вт. Кріплення таких світильників - на трос, на цеп, на стержні. Нашіі спеціалісти допоможуть правильно підібрати аналоги та вирахувати ефективність проекту.

Переваги промислових світильників:

• низьке енергоспоживання і мале навантаження на електромережу;

• термін служби до 50 000год.;

• високий рівень захисту від пилу і вологи;

• малі габарити і вага, порівняно з газорозрядними лампами;

• екологічна безпека через відсутність ртуті і скла;

• рівномірне освітлення у всіх площинах, без мерехтінь;

• світлодіоди не містять токсичних матеріалів і повністю підлягають вторинній переробці;

• світлодіодне освітлення дуже добре підходить для освітлення УФ-чутливих об'єктів, таких як музеї, художні галереї, археологічні пам'ятки;

• моментально включаються , не потрібно час на прогрів;

• можливість експлуатації як при холодній , так і низькій температурі . Для люмінесцентних ламп низька температура може вплинути на роботу і являє собою проблему. Світлодіоди добре працюють і при низьких температурах ( морозильні камери і т.д.).

• надійність.

Світлодіодні світильники після тривалого періоду роботи позбавляють від потреби робити заміну відпрацьованих ламп, які в промислових умовах (особливо при значній висоті) створюють додаткові складнощі при їх демонтажі / монтажі. Вологозахищені промислові світильники стійкі до впливу різноманітних негативних факторів впливу.



Світильники світлодіодні для ЖКГ

Однією з найбільш перспективних сфер використання світлодіодного освітлення є застосування світлодіодних світильників для ЖКГ в громадських зонах багатоквартирних будинків. Тут досі найчастіше використовуються лампи розжарювання. Середня багатоповерхівка - це приблизно 500 світлоточок, якщо вони обладнані 60-ватними лампами, то при роботі по 10 годин на день, 30 днів на місяць вони споживають 9000 кВт * год. в місяць. При тарифі 0,42 грн. / КВт * год. щомісячні витрати на електроенергію складуть 3780 грн. , Щорічні, відповідно - 45 360 грн. У рік, це вже значна сума, але якщо розбити її на 250 квартир, та ще помісячно, вийде всього 15,12 грн. на місяць, які нівелюються в загальній оплаті за комунальні послуги, і про які мало хто замислюється. І це при тому, що в розрахунок не включені витрати, пов'язані із заміною ламп що перегорають, які відносно невеликі в порівнянні з величиною загальних витрат, але все ж впливають на загальну вартість.

Світлодіодні світильники для ЖКГ коштують спочатку дорожче, і це багатьох зупиняє. Однак потрібно розуміти, що зараз ця різниця в ціні вже не настільки велика, як кілька років тому. Світлодіодні технології стрімко розвиваються і, як наслідок, дешевшають. Сьогодні якісний світильник для під'їздів може коштувати в межах 280 грн., а то і дешевше. Порахуємо його економічну ефективність:

60-ватну лампу розжарювання може замінити світлодіодний світильник потужністю 5 Вт Якщо цей світильник обладнаний датчиками освітленості, шуму чи руху, то навіть у темний час доби він або вимкнений, або працює в черговому режимі енергоспоживання (1-2 Вт). Для розрахунку ми (з запасом) припустимо, що в середньому за 10 годин середньодобової роботи він споживає 5 вата на годину. Таким чином, витрата електроенергії становить 750 кВт * год на місяць, або 9000 кВт * год на рік, що призводить до сумарних витрат всього 3780грн. в рік. Міняти лампи не потрібно, гарантія на світлодіодні світильники практично у всіх виробників становить не менше 2х років при розрахунковому терміні служби до 50 000 годин (а це понад 13 років у нашій моделі).

Противники світлодіодних технологій можуть привести як контраргумент той факт, що енергозберігаючі люмінесцентні лампи в порівнянні з лампами розжарювання споживають істотно менше енергії, і їх використання істотно знижує витрати, в тому числі і в сфері ЖКГ. Але, по-перше, енергозберігаючі лампи не так вже й дешеві, що збільшує витрати на заміну перегорілих ламп, по-друге, вони «не люблять» частих включень і виключень, а значить, не можуть бути використані з датчиками освітленості / руху, по- третє, вони також «не люблять» негативних температур, нарешті, по-четверте, вимагають спеціальних заходів з утилізації після використання, так як містять токсичні речовини.

Таким чином, з наведених розрахунків очевидно, що термін окупності проекту переходу на світлодіодні світильники для ЖКГ становить не більше трьох років, а використання світлодіодних світильників з датчиками руху допомагає ще більше знизити його.

Крім того в наших розрахунках не враховано зростання тарифів на електроенергію, а її вартість з кожним роком все збільшується, що робить термін окупності світлодіодних світильників ще коротше.



Автономні вуличні світлодіодні світильники

При освітленні вулиць, доріг, автостоянок, паркових зон, замовники стикаються з безліччю різноманітних дозволів, які іноді перевищують вартість усіх без винятку матеріальних витрат.

До мінусів діючих технологій можна також віднести не тільки величезні витрати коштів і часу на отримання дозволів а й матеріальні витрати, вартість яких включають:

• вартість проводів, підстанції, електролічильника,

• прокладка кабелю, повітряних мереж,

Переваги:

Простота встановлення, ніяких зв'язків з енергосистемою, немає потреби використання спеціального устаткування, перевірені технології, мінімальні витрати на монтаж, доставка в любе місце встановлення транспортом невеликої вантажопідйомності, відсутність підключення до електромережі, що не вимагає частого обслуговування, значна економія.