Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Закінчується термін перереєстрації Статутів неприбуткових організацій
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Шановні представники громадського сектору!

Звертаємо Вашу увагу на те, що 1 січня 2015 року вступили в дію зміни до Податкового Кодексу України, а з 1 січня 2017 р. закінчується термін для неприбуткових організацій, відведений для внесення змін та перереєстрацію Статутів організацій з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства.

Нагадуємо, що перереєстрацію Ви можете здійснити:

– у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Шашкевича, 1

– в Червоноградському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка, 21

– у Центрі надання адміністративних послуг Сокальської  РДА за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 40

– у Центрі надання адміністративних послуг Червоноградської міської ради за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка, 27.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:•у Червонограді: 31133; у Сокалі: 72114 або 72137.    


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