Голос Сокальщини - актуальні новини

Сокальська районна державна адміністрація звертається до мешканців району з проханням не випалювати суху рослинність, бо самовільне спалювання завдає величезної шкоди довкіллю, створює загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а нерідко і людей, та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій.

Найгірше, що випалювання сухої рослинності призводить до забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, які негативно впливають на здоров’я: стан дихальних шляхів людей, астматичні захворювання та захворювання щитовидної залози. Варто пам’ятати, що при згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільнюється біля 9 кг мікрочастинок диму. Дим містить отруйні речовини, які увібрав у себе зелений покрив і крони дерев, зокрема, сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів.

Не забуваймо, що вогонь знищує комах, потомство тварин, рослини, бактерії, мікроорганізми, які утворюють родючий шар землі. Внаслідок цього значно погіршується якість ґрунту, посилюються процеси ерозії і деградації земель, руйнується екосистема поля.

У разі виявлення Вами фактів підпалу, телефонуйте: на гарячу лінію Львівської облдержадміністрації «112», «102» (поліція), (032) 238-73-70 (Державна екологічна інспекція у Львівській області, «101», «2-02-49» (пожежна служба).

Нагадуємо, що спалення сухої рослинності забороняється законодавством України та передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність з відповідним накладенням штрафів. Зокрема, згідно з Законом України «Про охорону атмосферного повітря» забороняється спалювання сухої рослинності, соломи, стерні чи опалого листя. За вчинення даного порушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн.), ті ж дії вчинені в межах території та об’єктів природно заповідного фонду, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів (340 – 680 грн.).

Відповідно до ст. 245 Кримінального Кодексу України – підпали караються штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн.) або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той же період. Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.