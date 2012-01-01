Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
Зі Сокаля у Чернівці - на потязі
Маршрут швидкісного потяга № 701/702 Чернівці – Львів продовжили до Ковеля.
У Сокалі у власність міста повернули кінотеатр
Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати
Мешканців Сокальщини просять не випалювати суху рослинність

Мешканців Сокальщини просять не випалювати суху рослинність

Сокальська районна державна адміністрація звертається до мешканців району з проханням не випалювати суху рослинність, бо самовільне спалювання завдає величезної шкоди довкіллю, створює загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а нерідко і людей, та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій.

Найгірше, що випалювання сухої рослинності призводить до забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, які негативно впливають на здоров’я: стан дихальних шляхів людей, астматичні захворювання та захворювання щитовидної залози. Варто пам’ятати, що при згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільнюється біля 9 кг мікрочастинок диму. Дим містить отруйні речовини, які увібрав у себе зелений покрив і крони дерев, зокрема, сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів.

Не забуваймо, що вогонь знищує комах, потомство тварин, рослини, бактерії, мікроорганізми, які утворюють родючий шар землі. Внаслідок цього значно погіршується якість ґрунту, посилюються процеси ерозії і деградації земель, руйнується екосистема поля.

У разі виявлення Вами фактів підпалу, телефонуйте: на гарячу лінію Львівської облдержадміністрації «112», «102» (поліція), (032) 238-73-70 (Державна екологічна інспекція у Львівській області, «101», «2-02-49» (пожежна служба).

Нагадуємо, що спалення сухої рослинності забороняється законодавством України та передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність з відповідним накладенням штрафів. Зокрема, згідно з Законом України «Про охорону атмосферного повітря» забороняється спалювання сухої рослинності, соломи, стерні чи опалого листя. За вчинення даного порушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (170 – 340 грн.), ті ж дії вчинені в межах території та об’єктів природно заповідного фонду, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів (340 – 680 грн.).

Відповідно до ст. 245 Кримінального Кодексу України – підпали караються штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн.) або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той же період. Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 27


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  