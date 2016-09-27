Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Увага - діти на дорозі!
До 20 вересня на території Сокальського району триватимуть профілактичні заходи “Увага! Діти на дорозі!”, які покликані, насамперед, привернути увагу суспільства до теми дорожньо-транспортного травматизму, зокрема, дитячого, а також закликати усіх учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Повідомлення від ДАІ
Повідомлення від ДАІ

Увага - діти на дорозі!
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

До 20 вересня на території Сокальського району триватимуть профілактичні заходи “Увага! Діти на дорозі!”, які покликані, насамперед, привернути увагу суспільства до теми дорожньо-транспортного травматизму, зокрема, дитячого, а також закликати усіх учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку.

Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму  вічна, бо є, власне кажучи, процесом постійного виховання і формування необхідних навичок поведінки дитини в такому небезпечному місці, як дорога. У разі якщо стається ДТП краще для вас якщо ви скористаєтесь послугами евакуатор Львів. Фірма вже давно працює на ринку Львова та облсті та пропонеє своїм клієнтам послуги евакуатора по виклику.

Шановні батьки! Щоденно нагадуйте дітям про обов’язкове виконання Правил дорожнього руху, не забувайте їх контролювати на дорозі. Навчайте дітей умінню орієнтуватися в дорожній ситуації, бути дисциплінованими, обережними й уважними на дорозі! Знайте, якщо ви порушуєте Правила дорожнього руху, то ваша дитина діятиме так само. При русі в темний час доби і в умовах недостатньої видимості рекомендується мати при собі предмети зі світловідбиваючими елементами і забезпечити видимість цих предметів водіям.

Також звертаємося до водіїв: у місцях великого скупчення дітей будьте уважними, дотримуйтесь правил швидкісного режиму, не здійснюйте маневрів обгону, не сідайте за кермо в стані алкогольного сп’яніння, або ж коли дуже втомлені, під час руху не користуйтесь мобільним телефоном. Особливо будьте уважні на вулицях, де дітвора проводить свій час і в будьякий момент може вибігти на дорогу.

Працівники поліції вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху: будьте уважними і обережними, завжди дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху. Пам’ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас!

Назар ІЛЬЧИШИН,
інспектор Сокальського відділення поліції.      


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