Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції.

Вони розпочнуться зi святкової зустрічі мощів святого Бенедикта Нурсійського – покровителя і охоронця Європи та захисника від зла, який є патроном Папи Римського Бенедикта XVI. У ці дні в храмі служитимуть святу літургію о 8.00 годині, акафiс – о 17.00 год. Опісля молитимуться про захист родини від зла.

Віруючі зможуть придбати медальйони зі зображенням святого та образки. Запрошуємо мешканців Сокаля та навколишніх сіл відвідати мощі святого Бенедикта, щоб попросити захисту для себе, дітей та родини, а також миру для всієї України.

Отець Василь ПАРТИКА,

настоятель храму.