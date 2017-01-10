Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





У церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль минулої середи привезли мощі святого Бенедикта Нурсійського – покровителя Європи, охоронця від зла. Перебуватимуть мощі до 6 січня. Впродовж тих днів в храмі проводяться реколекції, а з 8 години – Служби Божі за здоров’я, а після обіду – акафіст та охоронні молитви від зла. Усі бажаючи можуть звернутись до святого Бенедикта попросити охорони і заступництва для себе, дітей, а також миру для України.

Мощі святого Бенедикта Нурсійського привезли до нас з Борислава, де вони зберігаються в церкві святої Анни. Захистом вважається молитва до Бенедикта, а ще медальйон зі зображенням святого є оберегом під час морських, повітряних подорожей і навіть землетрусів. Вважається, що Бенедикт захищає від чарів. Тому люди тримають медальйони з його зображенням на вхідних дверях. До речі, такі обереги замовляють аж у Ватикані. Бенедикт з Нурсії, – засновник ордену бенедиктинців, а також, як вважається, взагалі усього західного чернецтва, головний покровитель Європи.

Василь ПАРТИКА, настоятель церкви Пресвятої Богородиці.