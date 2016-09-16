Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Цьогорічне свято Дня Незалежності України у Перв'ятичах було і радісним, і скорботним. Люди раділи, що уже 25 років живемо в незалежній державі, але водночас сум і печаль огортали душі, адже за цю незалежність віддали свої життя кращі сини і дочки України, а також новітні Герої. Серед них - їх односельчанин, уродженець Тартакова, житель Перв'ятич - Ігор Білик.

Рано-вранці усі поспішали до церкви, щоб помолитись на Службі Божій за Україну, за мир в державі. Опісля з хоругвами, з переносним образом Матері Божої усі пішли до каплички Пресвятої Богородиці, помолитись, щоб Матір Божа своїм покровом зберегла українське військо, щоб усі воїни вернулись додому. Настоятель храму Святого Михаїла Української православної церкви Київського патріархату о. Василь Михайлишин відслужив молебень за Україну та разом із сільським головою Богданом Сорокою побажали усім односельчанам миру для України, злагоди в родинах, щоб віковічна боротьба наших предків, а також тих, хто нині перебуває на війні - не була марною. Вони зазначили, що спільна молитва - це велика зброя проти ворога, Україна - переможе, бо ми на правильній дорозі - ми захищаємо своїх батьків, дітей, державу від зазіхань ворога.

Опісля усі разом, у вишиванках, процесією вирушили на цвинтар, де вічний спочинок два роки тому знайшов Герой Ігор Білик. 2 липня 2014 року він героїчно загинув під час відбиття озброєного нападу сепаратистів на командно-спостережний пункт першої батальйонної групи військової частини польова пошта - В0849 в районі села Парченково Луганської області. Цього дня бойовики вдалися до підступного маневру - під'їхали до блокпоста, де ніс службу Ігор Білик з побратимами, з білим прапором. Все йшло до того, що вони нібито хочуть здаватися. Але, наблизившись, відкрили вогонь. В результаті, Ігор Білик героїчно загинув. Наші військові у відповідь відкрили вогонь зі стрілецької зброї, автомобіль з терористами знищили. А життя Ігоря Білика обірвалося так рано, в 37 років. Родина спорудила величний пам'ятник, який символічно вирішили освятити в День Незалежності, в день народження України, адже саме за неї він загинув у бою.

Здалеку на цвинтарі майоріли синьо-жовті прапори, букети живих квітів на могилі нагадували усім, що він загинув за Україну. Отець Василь Михайлишин відслужив панахиду, а також освятив новоспоруджений величний пам'ятник. Символічно, що якраз під час освячення над місцевим кладовищем в небі ключем летіли журавлі, кажуть, це душі загиблих воїнів, серед них, мабуть, і душа Ігоря Білика. Поруч на могилі стояли найдорожчі - мама, тато, дружина Оксана, донечки Діанка і Вікторія, друзі, родина. Відтепер Герой щодня дивитиметься на Україну, на маму, дружину, дітей з каменя. Він на пам'ятнику зображений, як в останні хвилини життя. Голубе українське небо, Ігор у військовій формі, і два танки - їдуть один навпроти одного. Так він і загинув - під час обстрілу.

Після освячення пам'ятника слово мав отець Василь Михайлишин: "На цьому кладовищі знайшов свій вічний спочинок наш Герой, наш односельчанин - Ігор Білик. Нині ми освятили цей пам'ятник, Ісус Христос віддав життя за людей, так само і невинно убієнний Ігор віддав життя за кожного з нас, за державу. Як казав Ісус Христос, "немає більшої любові, як хто душу свою віддасть за друзів своїх", це найбільший скарб - віддати своє життя за життя інших. Сьогодні ми пишає-мось, що наша тартаківська і перв’ятицька земля мають Героя. Він спочиває на рідній землі, сьогодні мама, дружина, донечки, односельчани, друзі, можуть прийти і тут, на цьому місці його вічного спочинку, з ним зустрітись, привітатись через молитву, засвідчити свою любов. Ми завжди повинні пам'ятати про його безцінну жертву - життя взамін за незалежність держави. Завдяки таким, як Ігор Білик, сьогодні війна не стоїть в нас на порозі, ми не чуємо свисту куль і вибухів гранат. Нині багато матерів, батьків, дружин, дітей живуть в постійній тривозі, тому що їх син, чоловік, тато воюють на Сході з ворогом, ми завжди повинні молитися за наших захисників.

Прикро споглядати, що громада села, в якому жив Герой, поділена, що частини односельчан немає біля могили Ігоря Білика і не дякують йому за жертовність. Хіба він віддав своє життя за якусь конфесію, за православну чи греко-католицьку віру? Він віддав своє життя за Перв'ятичі, за Спасів, за Тартаків, за Сокальщину і за всю Україну. Ми не зможемо побудувати єдину Україну від заходу до сходу, доки будемо поділені отут, в своїх селах. Сьогодні ці останні тлінні мощі нашого воїна Ігоря лежать у сирій землі і скорблять, він нас закликає: Бог у нас єдиний, на Сході України в окопах немає православних чи католиків, усі гинуть під кулями. Тож нам, насам-перед, треба просити Бога, щоб ми були єдині, тільки тоді переможемо і збудуємо сильну державу. Нині дякуємо матері, що виховала сина Героя, складаємо уклін дружині і дітям, які у скорботі за чоловіком, татом, їх він залишив сиротами, але вони - під Божим покровом. Ви несете цей важкий Хрест, Бог вам у поміч!"

Від імені депутатів районної ради слова підтримки рідним загиблого висловила депутат районної ради Стефанія Мединська. Вона зазначила, що про Героя завжди пам'ятатимуть, адже він віддав життя за кожного з нас.

Важко було говорити Перв'ятицькому сільському голові Богданові Сороці: "Як державний службовець, хочу вибачитися перед батьками, дружиною, дітьми за смерть Ігоря. Сльози не дають мені говорити, він був моїм другом, ми разом ходили на рибалку, багато спілкувалися, а зараз він на нас дивиться з чорного холодного каменя. Ігоре, ми завжди будемо за тебе молитися і пам'ятати. Ти був Людиною і Українцем з великої літери, ти був чесним і справедливим. Ти загинув, щоб твої діти виросли в мирній державі, здобули освіту, щоб твої батьки і дружина, а також усі ми - жили в мирі, без пострілу куль. Низький Тобі уклін, друже! Хай земля Тобі буде пухом!"

Односельчанка Галина Віра також висловила слова підтримки і скорботи: "Десь там під Луганськом, під Донецьком теж//, путінські катюги сіють зло без меж//, доки тії банди будуть мучить нас//, людство збайдужіло на кремлівський сказ//. Не надійсь, країно, що поможе світ//, стрепенись чим дужче, скинь кацапський гніт. Досі на Сході іде війна, нашим бійцям нині не до святкування. Односельчани, не будьмо байдужими і черствими, коли приходите на цвинтар - прийдіть і помоліться на могилі Героя - Ігоря Білика".

Наприкінці мама Ігоря Білика - пані Ольга - подякувала усім присутнім за спільну молитву, за те, що вшанували сина і помолилися за його душу.

Люди помало розходились із цвинтаря, а Ігор Білик з пам'ятника дивився, як живий, на Україну, на рідних і близьких. Він там, на небесах, просить у Бога миру для держави, за яку віддав своє життя, за це нині повинні молитись і всі ми, українці. Бо, як сказав поет Василь Симоненко у вірші "Задивлюсь у твої зіниці", звертаючись до України, - "...Я проллюся крапелькою крові//, •На твоє священне знамено".

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.