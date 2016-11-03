Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





У своєму житті кожен із нас має певне покликання, кожному з нас Бог дав якісь таланти.

Завдання людини їх зреалізувати і примножити. На покликання священиків, батьків, учителів треба дивитися як на дар Божий, бо вони є найперше вихователями, тобто вчителями. Апостол Яків твердить про велику відповідальність дару учительства: "Між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо" (Як. 1.1).

Головним критерієм оцінки таланту вихователя є його здатність любити дітей і не стільки зовнішньо, "на показ", як внутрішньо, часто "приховано". Великий педагог Ушинський зазначав: "Любов є тією єдиною силою, яка дозволяє максимально наблизитися до людини, вникнути в її світ, а іноді душею поєднатися з нею". Ця любов є подібною до любові Бога, до якого ми можемо наблизитись через молитву. Найбільшим виявом любові до своїх вихованців є молитва за них.

Але ця молитва не повинна бути однобокою. Тому педагогічний колектив Ванівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа ІІІ ступенів дитячий садок" та адміністратор храму св. Дмитрія села Ванів о. Юрій Загоруйко вирішили приділити головний акцент у вихованні молодого покоління на спільних молитвах. Раз на місяць у школі о. Юрій служить молебень до Пресвятої Богородиці, на якому спільно моляться учні та вчителі за мир та спокій у нашій країні та за щасливе повернення наших захисників.

Мирослава ГУДЗИК,

заступник директора школи.