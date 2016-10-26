Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

[2016-10-01 08:20:17] Лилия Кроме Валерия Красицкого по этой ...

[2016-09-27 22:54:38] Андрій Це біда! ...

Огляд
Публічність, професійність, відкритість - основні принципи роботи кредитної спілки "Вигода"
Безперечно, успіх кредитної спілки «Вигода» у фінансовій сфері краю упродовж 24 років – це свідчення надійності та розвитку установи, яка йде в ногу з часом, пропонує нові послуги для своїх членів, активно співпрацює з громадою.
Парафіяни Сокаля молилися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення
14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, парафіяни Сокаля процесійною ходою вирушили зі своїх храмів, щоб спільно помолитися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Духовне життя
Духовне життя
Парафіяни Сокаля молилися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення

Парафіяни Сокаля молилися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення
Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20

14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, парафіяни Сокаля процесійною ходою вирушили зі своїх храмів, щоб спільно помолитися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення.

На площі Січових стрільців відбувся молебен до Богородиці «Милосердя Двері» за участю семінаристів Львівської семінарії, присутні прочитали спільно Молитву Андрея Шептицького за український народ.

Священики Петро Звір, Ярослав Кащук, Ярослав Збитковський, Ярослав Валюх, Василь Партика, Володимир Жарський, Казимир Шалай привітали парафіян зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та нагадали історію ікони. Також отці підкреслили, що це свято є надзвичайно важливим для українців з давніх часів. Адже козаки, воїни УПА та сучасні захисники Української держави у своїх молитвах завжди звертаються до Богородиці як до заступниці, просячи у неї опіки. Вітали жителів Сокаля та району голова районної ради Микола Пасько, керівник апарату РДА Віра Білець, Сокальський міський голова Вадим Кондратюк, народний депутат України попередніх скликань Ярослав Кендзьор, політв’язень Марія Петрощук.

Вихованці Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості та народний вокальний ансамбль «Берегиня» в подячних молитвах з надзвичайно ніжними та щирими словами звертались до Богородиці, просячи у неї опіки, заступництва та миру.

На завершення парафіяни приступили до образу Сокальської чудотворної ікони Матері Божої Потішення, яка покрила всіх своїм омофором.

Юлія СОРОЧУК.

Фото автора.


Версія для друку
Інші публікації розділу Духовне життя

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  