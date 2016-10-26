Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, парафіяни Сокаля процесійною ходою вирушили зі своїх храмів, щоб спільно помолитися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення.

На площі Січових стрільців відбувся молебен до Богородиці «Милосердя Двері» за участю семінаристів Львівської семінарії, присутні прочитали спільно Молитву Андрея Шептицького за український народ.

Священики Петро Звір, Ярослав Кащук, Ярослав Збитковський, Ярослав Валюх, Василь Партика, Володимир Жарський, Казимир Шалай привітали парафіян зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та нагадали історію ікони. Також отці підкреслили, що це свято є надзвичайно важливим для українців з давніх часів. Адже козаки, воїни УПА та сучасні захисники Української держави у своїх молитвах завжди звертаються до Богородиці як до заступниці, просячи у неї опіки. Вітали жителів Сокаля та району голова районної ради Микола Пасько, керівник апарату РДА Віра Білець, Сокальський міський голова Вадим Кондратюк, народний депутат України попередніх скликань Ярослав Кендзьор, політв’язень Марія Петрощук.

Вихованці Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості та народний вокальний ансамбль «Берегиня» в подячних молитвах з надзвичайно ніжними та щирими словами звертались до Богородиці, просячи у неї опіки, заступництва та миру.

На завершення парафіяни приступили до образу Сокальської чудотворної ікони Матері Божої Потішення, яка покрила всіх своїм омофором.

Юлія СОРОЧУК.

Фото автора.