Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Відбулася паломницька проща учнів старших класів і вчителів Спасівської школи
Учні та вчителі Спасівської ЗШ змогли ще більше наблизитись до Бога і краще Його пізнати для того, аби між людьми стоснунки ставали більш людяними, тобто будувалися на принципах милосердя.
Батьки учнів задоволені експериментальним класом в одній з сокальських шкіл
Цього року 1 вересня для нас, як і для багатьох інших батьків, став особливим. Наші кровинки так швидко виросли і їх покликав перший дзвінок до школи. Кожен із батьків дуже серйозно віднісся до вибору школи і першого вчителя, адже саме від них залежать успіхи в навчанні та вихованні дитини.
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Духовне життя
Відбулася паломницька проща учнів старших класів і вчителів Спасівської школи

Відбулася паломницька проща учнів старших класів і вчителів Спасівської школи
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

11 листопада відбулася паломницька проща учнів старших класів і вчителів Спасівської ЗШ під проводом о. Андрія Палюха до храму св. ап. Петра і Павла у м. Сокаль з нагоди Ювілейного Року Божого Милосердя та прохід через Святі Двері з можливістю отримати повний відпуст на Святій Літургії.

Учні та вчителі Спасівської ЗШ змогли ще більше наблизитись до Бога і краще Його пізнати для того, аби між людьми стоснунки ставали більш людяними, тобто будувалися на принципах милосердя.

З нагоди прощі діти дізналися про походження святкування Ювілейного Року, яке опирається на навчанні Святого Письма і на традиції Церкви.
Ювілейний Рік називають також Святим Роком – Роком особливої Божої благодаті. Оскільки сьогодні український народ найбільше потребує Божого Милосердя, тому цей рік був призначений, щоб пізнати і збагнути, що таке Боже Милосердя.

Ми зрозуміли, що милосердя – це мета, яку ми маємо осягнути і яка вимагає нашої дієвої участі та жертовності. Учні та вчителі скористалися з «особливих» привілеїв та збагатилися духовними дарами.

Ми щиро вдячні директору школи Андрію Вірі, який разом з о. Андрієм Палюхом організували цю прощу. Особливо вдячні й спонсорові Тарасу Панасу та відділу освіти РДА (начальник Роман Монастирський) за виділений автобус.

Ірина РУБАХА, вчитель християнської етики Спасівської ЗШ ІІІ ст. ім. Сидора«Шелеста».


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