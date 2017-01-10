Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





Настоятель греко-католицької церкви села Волиця о. Андрій не лише дуже ревний душ-пастир, а й патріот, котрий добре знає і шанує історію України. У своїх проповідях він проповідує велику любов до Всевишнього і до України, особливо у теперішній час, коли українські бійці захищають нашу рідну землю від російського агресора. За це любимо і цінуємо о. Андрія, в день його іменин діточки і всі вірні щиро вітали його. Сподіваюся, що він продовжуватиме справу священиків-патріотів: о. Андрія Бандери, батька Провідника українських націоналістів Степана Бандери і сьогоднішнього військового капелана о. Андрія Зелінського, який здійснює своє служіння в зоні АТО у Донецькій області, і вже два роки поспіль стоїть пліч-о-пліч із українськими бійцями, про що я дізналася з книги «Соняхи» – духовність у час війни.

Отож, ми всі щиро вітаємо вас, шановний отче Андрію, з Різдвяними святами, бажаємо вам богатирського здоров’я, духовної сили, терпіння, удачі. Хай Всевишній і Матір Божа благословляє вас на довгі роки життя в щасті, здоров’ї та у плідній духовній діяльності во ім’я багатої, сильної і незалежної України.

Марія КОРОЛЬ, виховник Юн-Січі куреня імені П. Сагайдачного Волицької школи, голова осередку НРУ та греко-католицька громада с. Волиці.