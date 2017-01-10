Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії
Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину.
Священник-патріот
Настоятель греко-католицької церкви села Волиця о. Андрій не лише дуже ревний душ-пастир, а й патріот, котрий добре знає і шанує історію України.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Духовне життя
Духовне життя

Священник-патріот
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

Настоятель греко-католицької церкви села Волиця о. Андрій не лише дуже ревний душ-пастир, а й патріот, котрий добре знає і шанує історію України. У своїх проповідях він проповідує велику любов до Всевишнього і до України, особливо у теперішній час, коли українські бійці захищають нашу рідну землю від російського агресора. За це любимо і цінуємо о. Андрія, в день його іменин діточки і всі вірні щиро вітали його. Сподіваюся, що він продовжуватиме справу священиків-патріотів: о. Андрія Бандери, батька Провідника українських націоналістів Степана Бандери і сьогоднішнього військового капелана о. Андрія Зелінського, який здійснює своє служіння в зоні АТО у Донецькій області, і вже два роки поспіль стоїть пліч-о-пліч із українськими бійцями, про що я дізналася з книги «Соняхи» – духовність у час війни.

Отож, ми всі щиро вітаємо вас, шановний отче Андрію, з Різдвяними святами, бажаємо вам богатирського здоров’я, духовної сили, терпіння, удачі. Хай Всевишній і Матір Божа благословляє вас на довгі роки життя в щасті, здоров’ї та у плідній духовній діяльності во ім’я багатої, сильної і незалежної України.

Марія КОРОЛЬ, виховник Юн-Січі куреня імені П. Сагайдачного Волицької школи, голова осередку НРУ та греко-католицька громада с. Волиці.          


Версія для друку
Інші публікації розділу Духовне життя

Кількість переглядів - 8


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  