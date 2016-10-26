Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Духовне життя Духовне життя В Комареві на Сокальщині була відслужена Божественна Літургія Твитнуть Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27



В день престольного празника Покрови Пресвятої Богородиці у селі Комарів була відслужена Божественна Літургія, яку очолив митрофорний протоієрей Микола Винар декан Сокальського благочиння, у співслужінні з митр. прот. Іваном Бігуном настоятелем храму, митр. прот. Іваном Макухом (КП, церква св. Володимира, м. Червоноград), митр. прот. Павлом Поцілуйком, митр.прот. Олегом Дяковичем, митр. прот. Володимиром Жарським, ієреєм Миколою Поцілуйком. Проповідь до вірних виголосив митр. протоїєрей Олег Дякович (церква св. Варвари, м. Червоноград). Декан Микола Винар привітав настоятеля, парафіян та прихожан з храмовим святом. Подякував за спільну молитву, зазначив якою неоціненною Матір'ю для нас усіх є Пресвята Богородиця. Кожен із нас має можливість звернутися до неї із своїми проханнями, бідами і Вона завжди вислуховує наші молитви і приходить на допомогу, яким би складним не було прохання. Після завершення Служби Божої відбувся хресний обхід навколо храму. Наш кор.

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