Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Опільську на Сокальщині провели урочисту церемонію приміції
Церква Пресвятої Трійці с. Опільсько відчинила свої двері, щоб гостинно зустріти молодого священика із чину Святого Василія Великого для проведення урочистої церемонії приміції.
В Комареві на Сокальщині була відслужена Божественна Літургія
Кожен із нас має можливість звернутися до неї із своїми проханнями, бідами і Вона завжди вислуховує наші молитви і приходить на допомогу, яким би складним не було прохання. Після завершення Служби Божої відбувся хресний обхід навколо храму.
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Духовне життя
В Комареві на Сокальщині була відслужена Божественна Літургія

В Комареві на Сокальщині була відслужена Божественна Літургія
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

В день престольного празника Покрови Пресвятої Богородиці у селі Комарів була відслужена Божественна Літургія, яку очолив митрофорний протоієрей Микола Винар  декан Сокальського благочиння, у співслужінні з митр. прот. Іваном Бігуном  настоятелем храму, митр. прот. Іваном Макухом (КП, церква св. Володимира, м. Червоноград), митр. прот. Павлом Поцілуйком, митр.прот. Олегом Дяковичем, митр. прот. Володимиром Жарським, ієреєм Миколою Поцілуйком. Проповідь до вірних виголосив митр. протоїєрей Олег Дякович (церква св. Варвари, м. Червоноград). Декан Микола Винар привітав настоятеля, парафіян та прихожан з храмовим святом. Подякував за спільну молитву, зазначив якою неоціненною Матір'ю для нас усіх є Пресвята Богородиця. Кожен із нас має можливість звернутися до неї із своїми проханнями, бідами і Вона завжди вислуховує наші молитви і приходить на допомогу, яким би складним не було прохання. Після завершення Служби Божої відбувся хресний обхід навколо храму.

Наш кор.              


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