Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генеральний директор ДП «Львіввугілля» Андрій ДЯЧЕНКО, голова Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Олег ТУРЧИН та голова регіонального об’єднання незалежної профспілки гірників України м. Червоноград Віталій ОНІЖУК.
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Духовне життя
В Угнові на Сокальщині відслужили урочисту Літургію в пам'ять про блаженного отця Северина Бараника

В Угнові на Сокальщині відслужили урочисту Літургію в пам'ять про блаженного отця Северина Бараника
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

12 грудня 2016 року минуло 100 років від першого богослужіння в м. Угнів блаженним о. Северином Бараником, ЧСВВ. На честь цієї пам’ятної дати в церкві Різдва Пресвятої Богородиці відслужили урочисту Літургію за участю місцевого пароха о. Богдана Гринди і запрошених священиків: ігумена Дрогобицького монастиря ЧСВВ о. Макарія Леніва та ігумена Добромильського монастиря ЧСВВ о. Семеона Манька. Також в урочистій відправі взяли участь голова постуляційного центру беатифікації й канонізації святих УГКЦ о. Полікарп Марцелюк, професор історії Брюховицької семінарії о. Єронім Гріш, священики Белзького деканату: о. Олексій Яворський – декан Белзький, парох м. Белз; о. Володимир Юськів – парох м. Великі Мости; о. Степан Марцинківський – парох сіл Домашів та Діброва; о. Іван Копровський – парох с. Куличків та Заболоття; о. Віктор Семен – парох с. Низи та Цеблів; о. Микола Шульган – парох сіл Себечів та Вербове; о. Юрій Загоруйко – парох сіл Ванів та Глухів. На святкування був запрошений і колишній парох м. Угнів, нині – священик с. Новий Витків Радехівського району о. Михайло Левицький.

На урочисте богослужіння прийшли жителі Угнова і навколишніх сіл, а також учні 511 класів Угнівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Це дійство послужило молоді прикладом пізнання себе і своєї історії, минулого угнівчан. Завдяки проповідям священиків вірні та учні дізналися про те, що наш покровитель о. Северіян Бараник 100 років тому відслужив свою першу Службу в містечку, яке Іван Франко назвав «Назаретом галицької інтелігенції». Після закінчення урочистої Літургії зі словами подяки виступили священнослужителі, зокрема о. Михайло Левицький, який був настоятелем церкви до 2000 року; змістовну проповідь виголосив о. Полікарп Марцелюк, його доповнив о. Єронім Гріш.

А ігумен о. Макарій Ленів уділив всім присутнім благословення. Зі словами прослави блаженному о. Северіяну Баранику виступили учні місцевої школи, яких підготувала вчитель християнської етики Оксана Непшій. І всі ми звертаємося до мученика за Христову віру нашого покровителя о. Северіяна Бараника, словами пісні написаної краянкою Оксаною Свистович:

«…Небесної слави вінцем увінчаний, блаженним він став на землі.

Ми пісню прослави в його честь співаєм і просим заступництва ми.

Наш покровителю, Северіяне, за Угнів ти Бога моли;

За наші родини, за віру єдину, за спокій і мир на землі».

Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини.

Оксана НЕПШІЙ, Наталія ГАВРИЛІВ. м. Угнів. 

       


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