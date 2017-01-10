Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





12 грудня 2016 року минуло 100 років від першого богослужіння в м. Угнів блаженним о. Северином Бараником, ЧСВВ. На честь цієї пам’ятної дати в церкві Різдва Пресвятої Богородиці відслужили урочисту Літургію за участю місцевого пароха о. Богдана Гринди і запрошених священиків: ігумена Дрогобицького монастиря ЧСВВ о. Макарія Леніва та ігумена Добромильського монастиря ЧСВВ о. Семеона Манька. Також в урочистій відправі взяли участь голова постуляційного центру беатифікації й канонізації святих УГКЦ о. Полікарп Марцелюк, професор історії Брюховицької семінарії о. Єронім Гріш, священики Белзького деканату: о. Олексій Яворський – декан Белзький, парох м. Белз; о. Володимир Юськів – парох м. Великі Мости; о. Степан Марцинківський – парох сіл Домашів та Діброва; о. Іван Копровський – парох с. Куличків та Заболоття; о. Віктор Семен – парох с. Низи та Цеблів; о. Микола Шульган – парох сіл Себечів та Вербове; о. Юрій Загоруйко – парох сіл Ванів та Глухів. На святкування був запрошений і колишній парох м. Угнів, нині – священик с. Новий Витків Радехівського району о. Михайло Левицький.

На урочисте богослужіння прийшли жителі Угнова і навколишніх сіл, а також учні 511 класів Угнівської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. Це дійство послужило молоді прикладом пізнання себе і своєї історії, минулого угнівчан. Завдяки проповідям священиків вірні та учні дізналися про те, що наш покровитель о. Северіян Бараник 100 років тому відслужив свою першу Службу в містечку, яке Іван Франко назвав «Назаретом галицької інтелігенції». Після закінчення урочистої Літургії зі словами подяки виступили священнослужителі, зокрема о. Михайло Левицький, який був настоятелем церкви до 2000 року; змістовну проповідь виголосив о. Полікарп Марцелюк, його доповнив о. Єронім Гріш.

А ігумен о. Макарій Ленів уділив всім присутнім благословення. Зі словами прослави блаженному о. Северіяну Баранику виступили учні місцевої школи, яких підготувала вчитель християнської етики Оксана Непшій. І всі ми звертаємося до мученика за Христову віру нашого покровителя о. Северіяна Бараника, словами пісні написаної краянкою Оксаною Свистович:

«…Небесної слави вінцем увінчаний, блаженним він став на землі.

Ми пісню прослави в його честь співаєм і просим заступництва ми.

Наш покровителю, Северіяне, за Угнів ти Бога моли;

За наші родини, за віру єдину, за спокій і мир на землі».

Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини.

Оксана НЕПШІЙ, Наталія ГАВРИЛІВ. м. Угнів.