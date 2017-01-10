Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Фестивалі та концерти
Фестивалі та концерти

На фестивалі-конкурсі хореографії та вокально мистецтва "Сокальські візерунки- 2016» взяли участь понад 700 дітей
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

Днями у Сокалі відбувся 1-й обласний фестиваль-конкурс хореографії та вокально-хорового мистецтва " Сокальські візерунки- 2016». В наше місто завітали учасники з різних куточків Львівщини: Золочева, Лопатина, Миколаєва, Львова, Радехова, Червонограда, Новояворівська, Сокальщини.

У конкурсі брали участь понад 700 дітей . Численні учасники фестивалю дарували свій талант. Зала Народного дому була переповнена глядачами, які оплеками та вигуками " Браво!" вітали і підтримували кожного учасника . Барвиста палітра різноманітних за тематикою запальних танців, яскравих костюмів змінювалась вокальними номерами вокалістів та хоровими і фольклорними колективами. Великою творчою командою талантів в різних номінаціях на конкурсі була представлена Сокальська дитяча школа мистецтв ім.Віктора Матюка. Вони здобули багато нагород.

Вітаємо творчі колективи, солістів та їх керівників з перемогою:

  • Хор «Мелодія», керівник Марія Дубик, концертмейстер Христина Пивоварчук – 1 місце
  • Фольклорний колекти «Забавлянки», керівник Тетяна Гнатюк, 1 місце
  • Матюха Христина, керівник Олександра Капелусь, концертмейстер Надія Попович,1 місце.
  • Колектив « Намисто», керівник Наталія Зятик, 2 вік.категорія, 1 місце
  • Анастасія Коткевич, керівник Тетяна Гнатюк, 1 місце
  • Весній Роксолана, керівник Олександра Капелусь, концертмейстер Надія Попович, 2 місце.
  • Колектив "Джерельце", керівник Марія Кащук, 3 вік.категорія, 2 місце
  • Колектив « Намисто», керівник Наталія Зятик, 3 вік.категорія, 2 місце
  • Оліфір Зоряна, керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Людмила Лукасевич, 2 місце.
  • Хор хлопчиків та юнаків , керівник Олександра Капелусь, концертмейстер Надія Попович, 3 місце.
  • Марта Ковальчук, керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце
  • Караман Назар, керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце
  • Колектив "Натхнення", керівник Ольга Гасюк, 2 вікова кат. 3 місце
  • Демідонт Дарина , керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце
  • Вікторія Папроцька, керівник Богдана Саганська, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце.

Щира подяка музикантам, які допомагали нашим учасникам гарно виступити: Ірина Когут, Галина Микитюк (скрипка), Андрій Базилевич (сопілка), Богдан Гудко (баян), Богдан Марчук (кларнет), Гнатюк Василь (бубон)

Особлива подяка директору фестивалю-конкурсу Наталії Зятик, заввідділу культури та туризму Мирославі Михайлюк, за гарний новостворений фестиваль «Сокальські візерунки». Надіємось, що в нього велике майбутнє.

Ольга Пенюк-Водонис

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