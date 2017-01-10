Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





Днями у Сокалі відбувся 1-й обласний фестиваль-конкурс хореографії та вокально-хорового мистецтва " Сокальські візерунки- 2016». В наше місто завітали учасники з різних куточків Львівщини: Золочева, Лопатина, Миколаєва, Львова, Радехова, Червонограда, Новояворівська, Сокальщини.

У конкурсі брали участь понад 700 дітей . Численні учасники фестивалю дарували свій талант. Зала Народного дому була переповнена глядачами, які оплеками та вигуками " Браво!" вітали і підтримували кожного учасника . Барвиста палітра різноманітних за тематикою запальних танців, яскравих костюмів змінювалась вокальними номерами вокалістів та хоровими і фольклорними колективами. Великою творчою командою талантів в різних номінаціях на конкурсі була представлена Сокальська дитяча школа мистецтв ім.Віктора Матюка. Вони здобули багато нагород.

Вітаємо творчі колективи, солістів та їх керівників з перемогою:

Хор «Мелодія», керівник Марія Дубик, концертмейстер Христина Пивоварчук – 1 місце

Фольклорний колекти «Забавлянки», керівник Тетяна Гнатюк, 1 місце

Матюха Христина, керівник Олександра Капелусь, концертмейстер Надія Попович,1 місце.

Колектив « Намисто», керівник Наталія Зятик, 2 вік.категорія, 1 місце

Анастасія Коткевич, керівник Тетяна Гнатюк, 1 місце

Весній Роксолана, керівник Олександра Капелусь, концертмейстер Надія Попович, 2 місце.

Колектив "Джерельце", керівник Марія Кащук, 3 вік.категорія, 2 місце

Колектив « Намисто», керівник Наталія Зятик, 3 вік.категорія, 2 місце

Оліфір Зоряна, керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Людмила Лукасевич, 2 місце.

Хор хлопчиків та юнаків , керівник Олександра Капелусь, концертмейстер Надія Попович, 3 місце.

Марта Ковальчук, керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце

Караман Назар, керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце

Колектив "Натхнення", керівник Ольга Гасюк, 2 вікова кат. 3 місце

Демідонт Дарина , керівник Тетяна Гнатюк, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце

Вікторія Папроцька, керівник Богдана Саганська, концертмейстер Тетяна Троцько, 3 місце.

Щира подяка музикантам, які допомагали нашим учасникам гарно виступити: Ірина Когут, Галина Микитюк (скрипка), Андрій Базилевич (сопілка), Богдан Гудко (баян), Богдан Марчук (кларнет), Гнатюк Василь (бубон)

Особлива подяка директору фестивалю-конкурсу Наталії Зятик, заввідділу культури та туризму Мирославі Михайлюк, за гарний новостворений фестиваль «Сокальські візерунки». Надіємось, що в нього велике майбутнє.