Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Таку назву мав обласний фестиваль хореографії та вокально-хорового мистецтва, який відбувся 3-4 грудня у Сокалі. Його організатор – відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА – за підтримки Львівського обласного відділення національної спілки хореографів України. У конкурсі взяли участь понад 800 учасників. Це були вокалісти, хореографічні та хорові колективи зі Львова, Золочева, Миколаєва, Нового Яричева, Лопатина, Буська, Новояворівська, Червонограда, Радехова, Дублян, Сокаля та Сокальського району. Журі фестивалюконкурсу, яке очолював заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, голова Львівського обласного відділення Національної спілки хореографів України м. Львів Побєда Харісов, визначило переможців у кожній віковій категорії у кожному жанрі. Приємно, що серед них є багато сокальчан, зокрема, це хореографічні колективи «Намисто», «Джерельце», «Натхнення» Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В. Матюка, «Гармонія» Сокальського районного Народного дому, хореографічний колектив «Жвирківські візерунки» церкви святого Духа смт. Жвирка, сокальський фітнесклуб «Ідеал», хоровий колектив «Мелодія», хор хлопчиків та юнаків, фольклорний колектив «Забавлянка» та вокалісти Сокальської школи мистецтв імені В. Матюка, а також районного Народного дому м. Сокаль.

Гран-прі фестивалю отримали у номінації «народний танець» – народний ансамбль танцю «Первоцвіт» Львівського Національного аграрного університету, а у вокальному жанрі – вихованка мистецького центру та вокальної студії «Підкова» м. Львів Катерина Ших.

Усі переможці фестивалю нагороджені дипломами, спеціальними призами оргкомітету та грошовими преміями. Спеціальні призисувеніри виготовили для фестивалю діти з обмеженими можливостями Сокальської районної асоціації інвалідів «Промінь надії».

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.