Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Сокалі відбувся гала-концерт районного фестивалю мистецтв "Сурми звитяги"
Вже традиційно у свято Покрови Пресвятої Богородиці відбувається гала-концерт районного фестивалю мистецтв "Сурми звитяги" серед школярів Сокальського району. На почесному місці колишні політв`язні, яким пластуни вручили листівки та букетики квітів.
Протягом десяти місяців 2016 року на території Сокальського району виникло 127 пожеж
За поточний період 2016 року через пожежі загинула одна особа. Прямі збитки складають 1,1 мільйона гривень, побічні 5,8 мільйона гривень.
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Фестивалі та концерти
В Сокалі відбувся гала-концерт районного фестивалю мистецтв

В Сокалі відбувся гала-концерт районного фестивалю мистецтв "Сурми звитяги"
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

Вже традиційно у свято Покрови Пресвятої Богородиці відбувається гала-концерт районного фестивалю мистецтв "Сурми звитяги" серед школярів Сокальського району. На почесному місці  колишні політв`язні, яким пластуни вручили листівки та букетики квітів. Їх, а також дітей та всіх присутніх сердечно привітав начальник відділу освіти Сокальської РДА Роман Монастирський, який, зокрема, підкреслив: "Ми повинні дякувати керівництву нашої держави, що їм вистачило сміливості відмовитись від радянських свят і повернутися до свята, яке ще вшановували за княжих та козацьких часів. Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважається днем козацтва, створення УПА, а тепер це свято на державному рівні вважається святом захисника України. І тому сьогодні галаконцерт переможців районного фестивалю "Сурми звитяги" присвячуємо цьому святу".

Начальник відділу освіти РДА Роман Монастирський нагородив грамотами та книжками переможців фестивалю: Соломію Міщій, Мар`яна Мужа (Сокальська гімназія імені Олега Романіва), вокальний ансамбль та Оксану Радик (Сокальська ЗШ №4), Христину Магир (Матівська ЗШ), Вікторію Білик (Спасівська ЗШ), Софію Черняк, хореографічний ансамбль "Акварель" старша та молодша групи (Сокальська ЗШ №5), Богдана Остапчука (Стаївська ЗШ), зразковий ансамбль народного танцю "Дивоцвіт" молодша та старша групи (Сокальська ЗШ №2), дует Бутинського НВК. Також у святковому концерті, окрім переможців конкурсу "Сурми звитяги", виступали хореографічний колектив Сокальської школи мистецтв імені Віктора Матюка та чоловічий гурт Народного дому с. Стенятин.

Голова Сокальської районної ради Микола Пасько сердечно привітав усіх присутніх з цим святом і подякував учням шкіл за чудовий концерт, відділу освіти, а також відділу культури Сокальської РДА за те, що теж долучилися до нього. Закінчився галаконцерт щирими оплесками, і всі присутні виконали Гімн України.

Оксана ПРОЦЬ.

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