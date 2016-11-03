Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Минулої неділі в Народному домі м. Сокаль відбувся гала-концерт третього пісенного конкурсу «Золота октава», який проводиться з метою підтримки та розвитку талантів у сільських, селищних громадах та популяризації україномовної пісні. Ініціатором його проведення є Фонд розвитку громад «Світанок», а засновником – депутат районної ради, виконавчий директор Асоціації сільських і селищної рад Сокальщини Віктор Притулко. Цього разу в пісенному змаганні зійшлися представники дванадцяти найспівочіших сіл Сокальського краю. Це – гурт «Галичанка» з с. Боб’ятин, жіночий вокальний ансамбль «Гармонія» з с. Завишень, Зоряна Кокотін з с. Велике, Роман Диюк і Андрій Копчак з с. Поториця, Марта Остапик з с. Домашів, Мар’яна Владика з с. Стремінь, Лілія Мельник з с. Горбків, Ольга Бубній з с. Хлівчани, Софія Дмитрів з с. Бояничі, дует Іванни Темчишин і Руслана Легкого з с. Шпиколоси, Маріанна Дмитришин з с. Волиця (Двірцівська), Володимир Сич з с. Стаївки. Оцінювала конкурсантів за 10ти бальною системою колегія суддів, які представляють українську діаспору в 16 країнах світу. Дійство, яке майстерно вели Світлана Притулко і Ірина Булка, розпочалося з привітання народного артиста України Анатолія Матвійчука. Усі учасники конкурсу виступили достойно, подарувавши присутнім багато приємних хвилин: були і сльози, і радісні переживання. А ще усіх нас переповнювала гордість за наших таланових людей, які живуть поряд з нами.

Хто ж стане переможцем? Інтрига тривала до останньої хвилини. Виконавці не приховували свого хвилювання, їх теплими оплесками підтримували глядачі.

За результатами голосування переможницею «Золотої октави-2016» стала Софія Дмитрів з с. Бояничі, яка отримала головний приз конкурсу – ноутбук та «Золоту Ніку». Приз глядацьких симпатій, який вручив директор ТРК «Сокаль» Олександр Новацький, отримали дует Романа Диюка і Андрія Копчака з Поториці, Мар’яна Владика з с. Стремінь, Марта Остапик з с. Домашів. «Солодкий приз» від директора Червоноградського бюро безоплатної правової допомоги Наталії Костишин дістався гурту «Галичанка» з с. Боб’ятина. Сертифікат на послуги на суму 1500 гривень від Інтернет провайдера «Bestlink» також отримали Роман Диюк і Андрій Копчак з Поториці. Цьому талановитому дуету дістався ще й приз від суддів з Іспанії – Михайла Мельничука та Галини Корольової (Барселона евен груп). Це сертифікатзапрошення на свято української кухні в Іспанії, яке відбудеться у травні 2017 року.

Репортаж про конкурс «Золота октава» читайте у наступних номерах газети.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.