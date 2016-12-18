Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Легка атлетика
Футбол
Інші види спорту
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
1 грудня на Сокальщині зі статусом безробітного перебуває 331 особа
Про харчування учнів, школу та блудослів'я депутата Андрія Сенюка
Цей пасквіль є не що інше, як перекручення фактів, цифр та висловлень з метою політичної розправи або навіть помсти над освітянами за їх принципову позицію, висловлену під час сесії 18 листопада цього року.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол
Футбол
Діти футбольного клубу

Діти футбольного клубу "Соколяни" взяли участь у турнірі в місті Грубешів (Польща)
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

Щира подяка пану Ігору Дацюку від усіх батьків та дітей ФК «Соколяни» за організацію футбольного турніру в місті Грубешів (Польща).

Дякуємо за гостинність і привітність поляків, за дружню і теплу атмосферу. Завдяки старанням Bи показали дітям, що вони достойні кращого. Бо вони таки найкращі – показали найкращий результат, здобувши перемогу – зайняли перше місце! Це великий стимул для наших спортсменів для подальших перемог, який буде заохочувати їх тренуватись все більше і більше, щоб досягнути ще кращих результатів. Після побаченого європейського рівня кожному захотілось прикласти всіх зусиль для того, щоб здійснити свою мрію. Дякуємо тренеру Роману Гайдуку, за старання та прикладені зусилля у здобутті перемоги. Дякуємо за справжніх спортсменів! Сподіваємось, що це лише початок і далі буде…

Від імені батьків – Зоряна ЗВІР, Олена НАУМЧУК, Наталія ШЕВЧУК, м. Сокаль.


Версія для друку
Інші публікації розділу Футбол

Кількість переглядів - 5


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  