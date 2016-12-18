Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол Футбол Діти футбольного клубу "Соколяни" взяли участь у турнірі в місті Грубешів (Польща) Твитнуть Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14



Щира подяка пану Ігору Дацюку від усіх батьків та дітей ФК «Соколяни» за організацію футбольного турніру в місті Грубешів (Польща). Дякуємо за гостинність і привітність поляків, за дружню і теплу атмосферу. Завдяки старанням Bи показали дітям, що вони достойні кращого. Бо вони таки найкращі – показали найкращий результат, здобувши перемогу – зайняли перше місце! Це великий стимул для наших спортсменів для подальших перемог, який буде заохочувати їх тренуватись все більше і більше, щоб досягнути ще кращих результатів. Після побаченого європейського рівня кожному захотілось прикласти всіх зусиль для того, щоб здійснити свою мрію. Дякуємо тренеру Роману Гайдуку, за старання та прикладені зусилля у здобутті перемоги. Дякуємо за справжніх спортсменів! Сподіваємось, що це лише початок і далі буде… Від імені батьків – Зоряна ЗВІР, Олена НАУМЧУК, Наталія ШЕВЧУК, м. Сокаль.

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