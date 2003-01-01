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Дівчата з Сокаля успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з футзалу в Маневичах
З 24 по 26 лютого 2017р у Маневичах проходив Всеукраїнський турнір з футзалу серед дівчат 2003 р.н.пам"яті Є Бубнюка який був одним із засновників дівочого футболу на Волині в якому приймала участь команда ДЮСШ БУГ Сокаль WU-14.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Спортивні події » Футбол
Футбол
Дівчата з Сокаля успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з футзалу в Маневичах

Дівчата з Сокаля успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з футзалу в Маневичах

З 24 по 26 лютого 2017р у Маневичах проходив Всеукраїнський турнір з футзалу серед дівчат 2003 р.н.пам"яті Є Бубнюка який був одним із засновників дівочого футболу на Волині в якому приймала участь команда ДЮСШ БУГ Сокаль WU-14.

Загалом турнір зібрав команди з багатьох куточків Украіни а саме з Конотопа (Сумська обл) Чернігова Луцька Хмельницького Львова Володимир-Волинського Ковеля Локач Ківерців Горохова і Маневич У стартовій грі яка відкривала турнір наші дівчатка приємно здивували організаторів і учасників змістовною грою і впевненою перемогою над командою Локач 6-3 чим забезпечили собі вихід до наступного кола змагань і другу гру з Гороховом провели в тренувальному режимі і поступились 3-7. Це стало добрим уроком для нашоі команди.

Другого ігрового дня провели три матчі в яких поступились майбутнім переможцям команді з Сумськоі області 1-6 перемогли Маневичі 3-2 (за 30 секунд до закінчення суперники зрівняли рахунок а за 5 секунд до сирени ми вирвали перемогу), у третій грі здолали команду Володимира-Волинського 2-1.

В останній день змагань у матчі за 3-тє місце зіграли з командою Хмельницького. В основний час 2-2 і прикра поразка по пенальті 4-5

У підсумку 4-е місце з 12-ти команд, більшість з яких є постійними учасниками і призерами чемпіонатів Украіни.

Фінал Конотоп-Чернігів 7-6. Капітана нашоі команди Н.Корнацьку визнано кращим захисником турніру, який пройшов на досить високому професійному рівні і додав багато позитивних емоцій і нових друзів. Особливо теплі відносини у нас склались з командою Чернігова. Приємно було спостерігати як наші команди емоційно підтримували одна одну.

Склад команди БУГ WU-14 воротарі-Варя Новікова з Сокаля і Настя Струж з Карова польові гравці-Настя Шмандровська Наталя Корнацька з Ульвівка Яна Харчина Настя Плечінь з Жвирки Таня Коцюб"як Божена Дуб з Стенятина. Голи забивали 8-Н Корнацька 5-Я Харчина 4-Н Шмандровська 1-Б Дуб.

Дякуємо батькам за сприяння в організаціі поіздки і запрошуємо дівчаток Сокаля і сіл району до нашого дружнього і успішного колективу а небайдужих шанувальників футболу до підтримки і розвитку дівочого футболу Сокальщини який робить добру рекламу нашому району на теренах Украіни.

Сергій Васько

сокальчани на Всеукраїнському турнірі з футзалу серед дівчат

сокальчани на Всеукраїнському турнірі з футзалу серед дівчат

сокальчани на Всеукраїнському турнірі з футзалу серед дівчат

сокальчани на Всеукраїнському турнірі з футзалу серед дівчат

сокальчани на Всеукраїнському турнірі з футзалу серед дівчат


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