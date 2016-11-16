Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





На футбольному полі в селі Поториця проходив турнір з футболу серед юнаків 2003-2004 р. н. відділень ДЮСШ «Буг», присвячений пам’яті Ігоря Кураша, в минулому директора ДЮСШ «Буг» і палкого прихильника дитячого футболу.

В змаганнях взяли участь команди Хлівчан, Теляжа, Острова, Поториці1, Поториці2, Жвирки, Белза, а також дівчат ДЮСШ «Буг». Після попередніх ігор в групах до фінальної частини увійшли футболісти Жвирки, Острова, Теляжа, Поториці1. В грі за третєчетверте місця зустрілись команди Острова та Теляжа, тут сильнішими були юнаки з Острова, перемігши з рахунком 5:1.

У фіналі зустрілися юнаки зі Жвирки та Поториці1. Першими успіху добились копуни Жвирки, але юнаки з Поториці зрівняли рахунок. У другому таймі жвирківчани знову вийшли вперед. Під завісом матчу суперник все таки зрівняв рахунок – 2:2. Післяматчеві пенальті краще виконали юнаки з Поториці, перемігши з рахунком 4:1, таким чином вони завоювали головний приз турніру.

Переможець та призери змагань були нагороджені грамотами відділу молоді та спорту Сокальської РДА та кубками і медалями, які заспонсорував Сергій Марош.



Мар’яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.