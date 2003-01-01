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На Кубку весни-2017 футзалістки з Сокальщини посіли друге місце
8 березня за ініціативи президента Асоціаціі футзалу Львівщини Мирослава Хом"яка було проведено турнір з футзалу серед дівчат 2003 р н і молодші ""Кубок весни-2017", в якому прийняли участь команди Жовкви, Буська, Львова, Миколаєва і БУГ з Сокаля.
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Смерть близької людини — важка і непоправна втрата. Ось і мені нещодавно довелося поховати рідного брата — 50-річного Петра Пелиха, мешканця с. Добрячин. Клопотів на похороні завжди багато.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Спортивні події » Футбол
Футбол
На Кубку весни-2017 футзалістки з Сокальщини посіли друге місце

На Кубку весни-2017 футзалістки з Сокальщини посіли друге місце

8 березня за ініціативи президента Асоціаціі футзалу Львівщини Мирослава Хом"яка було проведено турнір з футзалу серед дівчат 2003 р н і молодші ""Кубок весни-2017", в якому прийняли участь команди Жовкви, Буська, Львова, Миколаєва і БУГ з Сокаля. Результати матчів :

Сокаль-Жовква 0-0, Миколаів-Львів 4-0, Сокаль-Буськ 4-0, Жовква-Миколаів 2-0, Буськ-Львів 2-1, Сокаль-Миколаів 1-1, Жовква-Львів 2-0, Буськ-Миколаів 3-1, Сокаль-Львів 7-0, Жовква-Буськ 0-2.

В підсумку команда Буська, розпочавши турнір з розгромноі поразки(0-4) від нашоі команди завоювала головний кубок.

Наші дівчатка не зазнавши жодноі поразки з різницею м"ячів 12-1 завершили змагання на 2-му місці. Наш капітан Наталя Корнацька стала кращим бомбардиром турніру - 10 забитих м"ячів, ще 2 в активі Насті Шмандровськоі.

Честь Сокальщини також захищали воротар: Яна Харчина; польові гравці: Таня Коцюб"як, Божена Дуб, Соломія Рибка, Настя Плечінь, Марта Думич, Віка Капустяк і наймолодша Віка Саноцька (2008р н), які представляли Жвирку, Стенятин, Ульвівок, Свитазів, Савчин, Низи, Червоноград.

Сергій Васько


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