Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





На сокальському стадіоні "Сокіл" пройшов турнір з мініфутболу серед команд комунальних підприємств міста та міської ради, присвячений 25й річниці незалежності України. Взяли участь команди міської ради, КП "Сокальжитлокомунсервіс", КП "Сокальводоканал" та КП "Сокальтеплокомуненерго".

В ході запеклої боротьби, бронзовим призером стала команда КП "Сокальтеплокомуненерго". Срібло вибороли КП "Сокальводоканал", а перемогу святкувала команда міської ради.

Переможці та призери нагороджені кубками, медалями та грамотами Сокальського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

У Сокальській ДЮСШ "Соколяни" проходив турнір з волейболу серед чоловічих команд на Кубок "Незалежість", в якому взяли участь команди сіл Забужжя та Лучиці, "Ветерани", ДЮСШ "Соколяни", ДП "Датський текстиль" та "Володар".

Третє місце посіли "Ветерани", на другому волейболісти ДП "Датський текстиль", а переможцем Кубка "Незалежність" стала команда "Володар".

Переможці турніру нагороджені кубком, грамотами та вимпелами, призери грамотами та вимпелами.

Визначено також кращих гравців та суддів турніру, які відзначені грошовою премією. Нагородження переможців, призерів, кращих гравців та суддів турніру проводили директор центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Ярослав Тарасюк, голова районної федерації волейболу Ігор Тріска та директор дитячоюнацької спортивної школи "Соколяни" Роман Плетінка. Проведено ремонт приміщень спортивної кімнати відпочинку. Закуплено нові шафчики. А купити стільці ми змогли на сайті Люкс меблі. На сайті інтернет-магазину клієнт має змогу обрати стільці і замовити. Доставка товару здійснюється по всій території України.

На комплексному майданчику зі штучним покриттям Сокальської ЗШ ІІІІ ст. №4 пройшов турнір з баскетболу 3х3 серед чоловічих та жіночих команд.

За результатами ігор серед чоловічих команд третє місце посіла команда в складі Юрія Харчука, Віталія Логіна та Миколи Максимовича, другими стали Ростислав Копейка, Ярослав Климчук та Назарій Литвинчук, а перемогу святкували Сергій Міщій, Валерій Бабко та Сергій Власюк.

Серед жіночих команд місця розподілились наступним чином: на третьому місці Вікторія Ющак, Анастасія Тимошко та Ірина Гнатишин, другу сходинку п'єдесталу посіли Юлія Шелест, Ілона Дісса та Анастасія Трохим. А найсильніші Катерина Єременко, Лілія Рудик і Наталія Харук.

Переможців та призерів турніру нагороджено медалями та грамотами Сокальського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (директор Ярослав Тарасюк).

У турнірі з пляжного волейболу серед юнаків 2000 р.н. і молодших взяли участь п'ять команд. За підсумками напружених ігор бронзу здобули Захар Ногаль та Тарас Будник, срібні нагороди отримали Назарій Крищук та Павло Мороз, а перемогою насолоджувались Тарас Когут та Олександр Климчук. Всі вони нагороджені медалями та грамотами Сокальського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Перед дитячим турніром з футболу відбулись змагання з велоспорту серед дітей двох вікових груп.

У віковій групі до 11 років третє місце посів Максим Мацьків, на другому фінішував Олександр Дак, а першим фінішував Ярослав Гладкий.

У віковій групі до 15 років третім став Олег Борис, другим Руслан Климович, переможець Володимир Штибель.

Переможці та призери змагань нагороджені медалями та грамотами Сокальського міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". А попереду нові турніри. Тож нехай щастить нашим спортсменам

Мар'яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.