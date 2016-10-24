Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол Футбол Результати чергових матчів чемпіонату Сокальського району з футболу Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



Відбулися чергові матчі чемпіонату району з футболу. 21 вересня пропущені матчі 12 туру: Острів – Великі Мости – 1:0; Жвирка – Потоpиця – 0:2. 25 вересня 2016 року відбулися матчі 18го туру. Їх результати. Вища ліга: Бендюга Хоробрів – 0:1, Комарів – Межиріччя – 2:0, Сокаль – Тартаків – 0:1, Куличків – Великі Мости – 1:5, Поториця – Сілець – 2:1, Жвирка – Белз – 1:1, Острів – Гірник – 3:0. Перша ліга. Група А: Теляж – Переспа – 2:1, Шпиколоси – Забужжя – 2:1, Волсвин – Горбків – 4:3, Стенятин – Добрячин – 10:2, Перв'ятичі – Поториця2 – 2:2, Свитазів – Боб'ятин – 1:3. Група Б: Ванів – Карів – 0:3, Реклинець – Савчин – 3:5, Діброва – Хлівчани – 0:5, Домашів – Муроване – 1:0, Бутини – Себечів – 1:2. Степан ЧОП, голова федерації футболу Сокальщини.

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