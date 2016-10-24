Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Результати чергових матчів чемпіонату Сокальського району з футболу
Відбулися чергові матчі чемпіонату району з футболу. 21 вересня пропущені матчі 12 туру: Острів – Великі Мости – 1:0; Жвирка – Потоpиця – 0:2.
На Сокальщині виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями
22 вересня близько 23.30 год. на автодорозі Р15 між с. Тудорковичі та с. Литовеж Іваничівського району Волинської області було виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол
Футбол

Результати чергових матчів чемпіонату Сокальського району з футболу
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Відбулися чергові матчі чемпіонату району з футболу. 21 вересня пропущені матчі 12 туру: Острів – Великі Мости – 1:0; Жвирка – Потоpиця – 0:2.

25 вересня 2016 року відбулися матчі 18го туру. Їх результати. Вища ліга: Бендюга  Хоробрів – 0:1, Комарів – Межиріччя – 2:0, Сокаль – Тартаків – 0:1, Куличків – Великі Мости – 1:5, Поториця – Сілець – 2:1, Жвирка – Белз – 1:1, Острів – Гірник – 3:0. Перша ліга. Група А: Теляж – Переспа – 2:1, Шпиколоси – Забужжя – 2:1, Волсвин – Горбків – 4:3, Стенятин – Добрячин – 10:2, Перв'ятичі – Поториця2 – 2:2, Свитазів – Боб'ятин – 1:3. Група Б: Ванів – Карів – 0:3, Реклинець – Савчин – 3:5, Діброва – Хлівчани – 0:5, Домашів – Муроване – 1:0, Бутини – Себечів – 1:2.

Степан ЧОП, голова федерації футболу Сокальщини.         


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