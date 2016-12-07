Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Відбулись матчі розіграшу 1/4 фіналу кубка газети «Голос знад Бугу». Результати матчів: Бутини – Карів – 0:3; Діброва – Свитазів – 1:1 (пенальті 6:5). У півфіналах зустрінуться: Карів – Теляж, Шпиколоси – Діброва.
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