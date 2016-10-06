Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

11 вересня відбулися матчі 16 туру чемпіонату району з футболу.
Вища ліга. СК "Воля" Пото-риця - ФК "Хоробрів" - 5:3, ФК "Ку-личків" - ФК "Галич-Фортуна" Бендюга - 2:4, ФК "Шахтар" Острів - ФК "Белз" - 4:1, ФК "Комарів" - ФК "Рата" Великі Мости - 3:0, ФК "Арсенал" Сокаль - СК "Ле-генда" Сілець - 0:1, ФСК "Буг" Жвирка - СК "Межиріччя" - 5:0, "Вугільник" Гірник - ФСК Тартаків - 1:1.
У 17 турі (18 вересня) зустрі-нуться: Белз - Гірник, Межиріччя - Сокаль, Тартаків - Жвирка, Сілець - Комарів, Великі Мости - Поториця, Хоробрів - Куличків, Бендюга - Острів.
Перша ліга. Група "А". ФК "Волинь" Шпиколоси - ФСК "ТЕКО" Теляж - 0:4, ФК "Вікторія" Волсвин -
ФК "Переспа" Переспа - 4:1, ФСК "Стенятин" - СК "Нива" Забужжя - 4:0, ФК "Сокіл" Перв'ятичі - ФК "Воля" Горбків - 1:1, ФК "Боб'ятин" - ФК "Добря-чин" - 6:0, ФК "Відро-дження" Свитазів - ФК "Дружба" Поториця-2 - 3:2.
У 17 турі зутрічаються: Поториця-2 - Боб’ятин, Добрячин - Перв’ятичі, Горбків - Стенятин, Забужжя - Волсвин, Переспа - Шпиколоси, Теляж - Свитазів.
Група "Б". ФК "Реал" Савчин - ФК "Єдність" Себечів - 1:2, ФК "Желдець" Реклинець - ФК "Авангард" Муроване - 3:3, ФК "Прогрес" Бутини - ФК "Сокіл" Хлівчани - 3:1, ФК "Домашів" - ФК "Карів" - 2:3, ФК "Діброва" - ФК "Фаворит" Гута - 3:0.
У 17 турі грають: Гута - Ванів, Карів - Діброва, Хлівчани - Домашів, Муроване - Бутини, Себечів - Реклинець.