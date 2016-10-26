Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Сілецька "Легенда" стала срібним призером чемпіонату України з футболу серед аматорів
Гостинно зустріло учасників пер-шого аматорського чемпіонату України з футболу сонячне Закарпаття - місто Ужгород. Перший чемпіонат, в якому брали участь футболісти віком 60 і більше років.
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Футбол
Сілецька

Сілецька "Легенда" стала срібним призером чемпіонату України з футболу серед аматорів
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

Гостинно зустріло учасників пер-шого аматорського чемпіонату України з футболу сонячне Закарпаття - місто Ужгород. Перший чемпіонат, в якому брали участь футболісти віком 60 і більше років.

Завдяки президенту футбольного клубу "Легенда" Сілець Богдану Ляховському, який вклав у команду не лише кошти, але й і душу, вдалося підготувати на чемпіонат боєздатний колектив навіть такого віку. Федерація футболу Закарпаття  та футбольний клуб "Говерла" надали для учасників змагань центральне та запасні футбольні поля й іншу інфраструктуру.

На відкритті чемпіонату з футболу з вітальним словом виступив представ-ник федерації футболу України, депутат Ужго-родської обласної ради, представ-ник Закар-патської федерації футболу. Першими на поле вийшли команди "Легенда" та Луцьк. Глядачі не поба-чили забитих м'ячів, тільки спостерігали наскільки спроможні рухатись футболіс-ти в такому віці.

Результати інших матчів чемпіонату: "Легенда" - Луцьк - 0:0; Луцьк - "Енергія" Львів - 3:1; Ужгород - "Енергія" Львів - 2:1; "Легенда" - Ужгород - 0:0; "Легенда" - "Енергія" Львів - 4:0; Ужгород - Луцьк -1:0.

Дива воротарської майстерності творив Богдан Ляховський (на фото внизу), з трьох основних матчів чемпіонату ворота під його охороною залишились не “розпечатаними”, завдячуючи воротарській реакції. Не даремно асоціація аматорів України визнала його в номінації воротар - кращим воротарем.

Турнірна таблиця чемпіонату України серед ветеранів-60

1. "Говерла" Ужгород     3  2  1  0  3:1  7
2. "Легенда" Сілець       3  1  2  0  4:0  5
3. "Абориген" Луцьк     3  1  1  1  3:2  4
4. "Енергія" Львів       3  0  0  3  2:9  0

Номінанти: Богдан Ляховський ("Легенда" Сілець), Віктор Попович ("Говерла” Ужгород), Олександр Семенюк ("Енергія" Львів), Борис  Дмитренко ("Абориген" Луцьк)                    
Не залишили поза увагою учасників змагань спонсори Ужгорода. По завершенні чемпіонату (до речі, в ці дні місто Ужгород святкувало свій день народження) організа-тори створили приємну атмосферу в го-тельному комплексі, готельний ресторан, музичний супровід. В такій щирій атмосфері пройшов перший ветеранський чемпіонат.

Ярослав ПІДКІПНЯК,
редактор газети “Футбол Сокальщини”.                                                

На знімку вгорі: стоять - Ярослав ПІДКІПНЯК, Василь ТЕРЕХ, Валентин МАРЦЕНЮК, Володимир СЕМЕНТУХ, Богдан ЛЯХОВСЬКИЙ, Степан ПРОКОПЧУК, Воло-димир ЕВЕЛЬ, Михайло КУРІВЧАК, Андрій ЛИС; сидять - Юрій ШУБА, Ігор ПАВ-ЛІВ-СЬКИЙ, Євген ГРИЦИК, Богдан КАРПІВ, Григорій ТУРКО, Михайло КВАСНЮК.                                                             


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