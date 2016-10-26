Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06





Гостинно зустріло учасників пер-шого аматорського чемпіонату України з футболу сонячне Закарпаття - місто Ужгород. Перший чемпіонат, в якому брали участь футболісти віком 60 і більше років.

Завдяки президенту футбольного клубу "Легенда" Сілець Богдану Ляховському, який вклав у команду не лише кошти, але й і душу, вдалося підготувати на чемпіонат боєздатний колектив навіть такого віку. Федерація футболу Закарпаття та футбольний клуб "Говерла" надали для учасників змагань центральне та запасні футбольні поля й іншу інфраструктуру.

На відкритті чемпіонату з футболу з вітальним словом виступив представ-ник федерації футболу України, депутат Ужго-родської обласної ради, представ-ник Закар-патської федерації футболу. Першими на поле вийшли команди "Легенда" та Луцьк. Глядачі не поба-чили забитих м'ячів, тільки спостерігали наскільки спроможні рухатись футболіс-ти в такому віці.

Результати інших матчів чемпіонату: "Легенда" - Луцьк - 0:0; Луцьк - "Енергія" Львів - 3:1; Ужгород - "Енергія" Львів - 2:1; "Легенда" - Ужгород - 0:0; "Легенда" - "Енергія" Львів - 4:0; Ужгород - Луцьк -1:0.

Дива воротарської майстерності творив Богдан Ляховський (на фото внизу), з трьох основних матчів чемпіонату ворота під його охороною залишились не “розпечатаними”, завдячуючи воротарській реакції. Не даремно асоціація аматорів України визнала його в номінації воротар - кращим воротарем.

Турнірна таблиця чемпіонату України серед ветеранів-60

1. "Говерла" Ужгород 3 2 1 0 3:1 7

2. "Легенда" Сілець 3 1 2 0 4:0 5

3. "Абориген" Луцьк 3 1 1 1 3:2 4

4. "Енергія" Львів 3 0 0 3 2:9 0

Номінанти: Богдан Ляховський ("Легенда" Сілець), Віктор Попович ("Говерла” Ужгород), Олександр Семенюк ("Енергія" Львів), Борис Дмитренко ("Абориген" Луцьк)

Не залишили поза увагою учасників змагань спонсори Ужгорода. По завершенні чемпіонату (до речі, в ці дні місто Ужгород святкувало свій день народження) організа-тори створили приємну атмосферу в го-тельному комплексі, готельний ресторан, музичний супровід. В такій щирій атмосфері пройшов перший ветеранський чемпіонат.

Ярослав ПІДКІПНЯК,

редактор газети “Футбол Сокальщини”.

На знімку вгорі: стоять - Ярослав ПІДКІПНЯК, Василь ТЕРЕХ, Валентин МАРЦЕНЮК, Володимир СЕМЕНТУХ, Богдан ЛЯХОВСЬКИЙ, Степан ПРОКОПЧУК, Воло-димир ЕВЕЛЬ, Михайло КУРІВЧАК, Андрій ЛИС; сидять - Юрій ШУБА, Ігор ПАВ-ЛІВ-СЬКИЙ, Євген ГРИЦИК, Богдан КАРПІВ, Григорій ТУРКО, Михайло КВАСНЮК.