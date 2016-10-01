Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Вища ліга. Белз – Гірник – 1:2, Межиріччя – Сокаль – 2:0, Сілець – Комарів – 0:0, Тартаків –Жвирка – 2:0, Великі Мости – Поториця – 0:3, Хоробрів – Куличків – 4:2, Бендюга – Острів – 0:2. У ФК «Шахтар» Острів – 39 очок, ФК «Комарів» – 35, СК «Легенда» Сілець – 33.
Перша ліга. Група «А». Забужжя – Волсвин – 2:2, Поториця2 – Боб'ятин – 2:1, Добрячин – Перв'ятичі – 4:1, Переспа – Шпиколоси – 0:0, Горбків – Стенятин – 2:3, Теляж – Свитазів – 3:1. Лідирують: ФК «Відродження» Свитазів (40 очок), ФСК «Стенятин» (39) і ФСК «ТЕКО» Теляж (32).
Група «Б». Гута – Ванів – 3:0, Хлівчани – Домашів – 5:1, Себечів – Реклинець – 3:0, Карів – Діброва – 3:0, Муроване – Бутини – 1:5. У ФК «Карів» – 40 очок, ФК «Єдність» Себечів – 36, ФК «Сокіл» Хлівчани і «Прогрес» Бутини – по 33 очка.
Наш кор.