Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Відбувся черговий тур районної першості з футболу Сокальського району
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол
Футбол

Відбувся черговий тур районної першості з футболу Сокальського району
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Вища ліга. Белз – Гірник – 1:2, Межиріччя – Сокаль – 2:0, Сілець – Комарів – 0:0, Тартаків –Жвирка – 2:0, Великі Мости – Поториця – 0:3, Хоробрів – Куличків – 4:2, Бендюга – Острів – 0:2. У ФК «Шахтар» Острів – 39 очок, ФК «Комарів» – 35, СК «Легенда» Сілець – 33.

Перша ліга. Група «А». Забужжя – Волсвин – 2:2, Поториця2 – Боб'ятин – 2:1, Добрячин – Перв'ятичі – 4:1, Переспа – Шпиколоси – 0:0, Горбків – Стенятин – 2:3, Теляж – Свитазів – 3:1. Лідирують: ФК «Відродження» Свитазів (40 очок), ФСК «Стенятин» (39) і ФСК «ТЕКО» Теляж (32).

Група «Б». Гута – Ванів – 3:0, Хлівчани – Домашів – 5:1, Себечів – Реклинець – 3:0, Карів – Діброва – 3:0, Муроване – Бутини – 1:5. У ФК «Карів» – 40 очок, ФК «Єдність» Себечів – 36, ФК «Сокіл» Хлівчани і «Прогрес» Бутини – по 33 очка.

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