Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





За ініціативи відділу молоді та спорту Сокальської РДА та за сприяння депутатів Сокальської районної ради М. Поліщука, Р. Волоса та Є. Плетінки в спортивному залі Княжівської ЗШ ІІІІ ст. відбулось футбольне свято, приурочене відкриттю відділення футболу ДЮСШ «Буг» у с. Княже.

Привітав учасників та вручив юним копунам свідоцтва про вступ у спортивну школу на відділення футболу учасник АТО Михайло Бажун.

З вітальним словом до присутніх звернувся начальник відділу молоді та спорту Сокальської РДА Андрій Мандрик, сільський голова Ярослав Плетінка, директор місцевої школи Світлана Новосад, депутати районної ради Євгенія Плетінка та Роман Волос.

Після офіційної частини на майданчику відбулись футбольні баталії між юними футболістами сіл Княже та Тартакова, яких палко підтримували батьки, вчителі та учні школи.

В грі серед молодшої групи перемогу святкували більш досвідчені копуни з с. Тартакова. А в старшій віковій групі перемогли княжівські футболісти.

Всі учасники заходу одержали солодощі від депутатів.

Мар’яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.