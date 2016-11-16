Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол
Футбол

В Сокалі відбувся чемпіонат району та Кубок газети з футболу
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

6 листопада відбулись матчі 24 туру чемпіонату Сокальського району з футболу серед команд вищої ліги та матчі за третє і перше місця серед команд першої ліги. Їх результати.

Вища ліга. Великі Мости – Гірник – 2:1, Хоробрів – Белз – 3:1, Острів – Комарів – 5:1, Тартаків – Бендюга – 6:1, Куличків – Поториця – 1:7,  Жвирка – Сокаль – 7:1, Межиріччя – Сілець – 2:4.

Перша ліга. Матч за третє місце. Свитазів – Стенятин – 2:1.

Фінал. Себечів – Карів – 0:1.

6 листопада відбулось чотири матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубку газети «Голос знад Бугу». Результати матчів: Теляж – Боб'ятин – 2:1, Волсвин – Забужжя – 3:1, Діброва – Домашів – 1:0, Хлівчани – Перв'ятичі – 5:0.

Степан ЧОП.


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