Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

6 листопада відбулись матчі 24 туру чемпіонату Сокальського району з футболу серед команд вищої ліги та матчі за третє і перше місця серед команд першої ліги. Їх результати.
Вища ліга. Великі Мости – Гірник – 2:1, Хоробрів – Белз – 3:1, Острів – Комарів – 5:1, Тартаків – Бендюга – 6:1, Куличків – Поториця – 1:7, Жвирка – Сокаль – 7:1, Межиріччя – Сілець – 2:4.
Перша ліга. Матч за третє місце. Свитазів – Стенятин – 2:1.
Фінал. Себечів – Карів – 0:1.
6 листопада відбулось чотири матчі 1/8 фіналу розіграшу Кубку газети «Голос знад Бугу». Результати матчів: Теляж – Боб'ятин – 2:1, Волсвин – Забужжя – 3:1, Діброва – Домашів – 1:0, Хлівчани – Перв'ятичі – 5:0.
Степан ЧОП.