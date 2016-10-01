Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





«КУБОК ВІКТОРІЇ»

За ініціативи ДЮСШ «Буг» та за сприяння шанувальника дитячо-юнацького футболу Сергія Мароша на футбольному полі с. Поториця проходив футбольний турнір «Кубок Вікторії» серед юнаків та дівчат 2003 – 2004 р. н., присвячений 25ій річниці незалежності України, в якому взяли участь команди сіл Тартаків, Княже, Острів, Поториця, Теляж, смт. Жвирка,•м. Белз та команди юнаків і дівчат ДЮСШ «Буг» (Сокаль).

Після попередніх ігор в групах до фінальної частини змагань увійшли команди Острова, Поториці, Жвирки та Сокаля.

За ІІІ місце боролися юнаки команд с. Поториця (тренер на громадських засадах А. Матіюк) та с. Острiв (тренер В. Сементух). Гра закінчилась з рахунком 4:0 на користь команди с. Поториця.

У фінальному поєдинку зійшлись команди смт. Жвирка (тренер на громадських засадах В. Захарко) та «Буг» Сокаль (тренер С. Матвєєв). Тут сильнішими виявились юнаки зі

Жвирки, які і вибороли головний приз змагань.

Під час турніру виявлено та нагороджено призами кращих гравців турніру. Ними стали Максим та Тарас Мусії (Жвирка), Андрій Родін та Павло Дзядик (Острів), Роман Царинський та Олександр Поляк (Сокаль), Мілан Марош та Максим Кузьмич (Поториця), Тетяна Коцюб’як (Сокаль).

У перерві між іграми було проведено футбольний конкурс під назвою «Майстер клас», які проводили Сергій Марош та Ігор Мулька. Переможцем конкурсу став Мілан Марош (Поториця), другим став Тарас Спряжка (Поториця) та третім Максим Мусій (Жвирка). В загальнокомандному заліку «Майстеркласу» переможцями стали юнаки смт. Жвирка.

Переможці та призери турніру та конкурсу «Майстерклас» були нагороджені кубками та медалями, які вручили голова Поторицької сільської ради Т. Юхим та директор ДЮСШ «Буг» В. Сидор.

ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД

На футбольних полях м. Ковеля проходив Всеукраїнський фестиваль дитячоюнацьких футбольних команд 20042005 р. н. В змаганнях взяли участь команди міст Києва – чотири команди, Луцька, Ковеля та Сокаля. Команду нашого міста представляли вихованці ДЮСШ «Буг», які в підсумку турніру посіли третє місце під керівництвом тренера Романа Гайдука.

Так виглядає підсумкова таблиця.

Батьківський комітет висловлює щиру подяку міському голові Сокаля Вадиму Кондратюку та ПП Олегу Фенчину за надану допомогу нашій команді за участь у фестивалі.

Василь СИДОР, директор ДЮСШ «Буг».