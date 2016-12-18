Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол Футбол В Стенятині на Сокальщині вітали футболістів Твитнуть Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14



У Стенятинському народному домі відбулися урочистості, присвячені 40-річчю перемоги сільської команди «Зоря» у першості області добровільного спортивного товариства «Колос», а також щорічний традиційний турнір світлої пам’яті тренера даної команди Богдана Цейка. У заході взяли участь депутат Сокальської районної ради Богдан Красько, Стенятинський сільський голова Григорій Студінський, генеральний тренер ФСК «Стенятин» Зіновій Макар, дочка Богдана Цейка – Ірина Войтко, футболісти всіх поколінь та копуни теперішньої ФК «Стенятин». Всі були нагороджені грамотами та медалями. Учасники художньої самодіяльності Стенятинського народного дому привітали присутніх гарними піснями. Ганна ГАРАСИМЧУК, директор Стенятинського народного дому.

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