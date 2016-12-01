Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол Футбол У Жидачеві проходив турнір з волейболу Твитнуть Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23



У Жидачеві проходив турнір з волейболу, присвячений пам’яті судді міжнародної категорії Володимира Бібера, серед юнаків 2004-2005 р. н. В змаганнях взяли участь команди зі Львова, Стрия, Пустомит, Сокаля, Жидачева та м. Галича, ІваноФранківської області. Команду нашого району представляли Павло Мороз, Юрій Корпанюк, Віталій Кальмук, Олександр Семенюк, Володимир Августовський, Денис Кійко, Віталій Піхоцький та Назарій Прокопишин. Тренери – Степан Кулик та Олександр Токаж. У підсумку змагань юні волейболісти Сокальщини посіли третє місце, поступившись стриянам, які стали переможцями турніру та команді «Надія» з Пустомит. Бажаємо нашим молодим спортсменам покращувати свою майстерність та здобувати нагороди для нашого району. Наш кор.

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