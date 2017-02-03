Голос Сокальщини - актуальні новини

28 січня команда червоноградських ветеранів футбольного клубу "Шахтар" здійснила поїздку в Карлові Вари на щорічний турнір із міні-футболу LAZNE FRANTISKOVY LAZNE CUP-2017.

Цього року, крім нашої команди, у ньому взяли участь ФК “Славія” з міста Хеп, “КВ Старс” з Карлових Вар, але головною зіркою турніру була ветеранська команда ФК “Баварія” із Мюнхена.

Червоноградський "Шахтар", подолавши груповий турнір, взяв участь у фіналі. У важкому і напруженому поєдинку ми поступилася із рахунком 2-1 ветеранам “Баварії”. На церемонії нагородження наша команда отримала кубок за друге місце.