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Ветерани футбольного клубу "Шахтар" взяли участь у міжнародному турнірі з міні-футболу в Чехії. Фото
28 січня команда червоноградських ветеранів футбольного клубу "Шахтар" здійснила поїздку в Карлові Вари на щорічний турнір із міні-футболу LAZNE FRANTISKOVY LAZNE CUP-2017.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Спортивні події » Футбол
Футбол
Ветерани футбольного клубу

Ветерани футбольного клубу "Шахтар" взяли участь у міжнародному турнірі з міні-футболу в Чехії. Фото

28 січня команда червоноградських ветеранів футбольного клубу "Шахтар" здійснила поїздку в Карлові Вари на щорічний турнір із міні-футболу LAZNE FRANTISKOVY LAZNE CUP-2017.

Цього року, крім нашої команди, у ньому взяли участь ФК “Славія” з міста Хеп, “КВ Старс” з Карлових Вар, але головною зіркою турніру була ветеранська команда ФК “Баварія” із Мюнхена.

Червоноградський "Шахтар", подолавши груповий турнір, взяв участь у фіналі. У важкому і напруженому поєдинку ми поступилася із рахунком 2-1 ветеранам “Баварії”. На церемонії нагородження наша команда отримала кубок за друге місце.

Ирина Огородник

футбольний клуб


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