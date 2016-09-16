Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Під час Європейських днів добросусідства в Белзі проведено спортивні змагання
У турнірі з футболу серед юнаків та дівчат взяли участь команди ДЮСШ "Буг", юнаки с. Поториця, с. Карів, м. Угнів та команда дівчат ДЮСШ "Буг". Белз представляли учні середньої школи та команда "Авангард".
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол
Футбол
Під час Європейських днів добросусідства в Белзі проведено спортивні змагання

Під час Європейських днів добросусідства в Белзі проведено спортивні змагання
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

У турнірі з футболу серед юнаків та дівчат взяли участь команди ДЮСШ "Буг", юнаки с. Поториця, с. Карів, м. Угнів та команда дівчат ДЮСШ "Буг". Белз представляли учні середньої школи та команда "Авангард".

Після попередніх ігор в групах за третє місце зустрілися команди ДЮСШ "Буг" (дівчата) та Белзької ЗОШ. З рахунком 2:1 перемогли юнаки Белза. У фінальному поєдинку за кубок зустрілись команди Карова та Угнова. Перемогу здобули юні футболісти Карова з рахунком 3:2.
Визначено кращих гравців. Ними стали в команді "Арсенал" Угнів  Тарас Вусик, "Белз-Авангард"  Володимир Гречушніков, Белзька ЗОШ  Мар'ян Луценко, Карів  Анастасія Струж. А найкращим гравцем названо вихованку ДЮСШ "Буг" Божену Дуб.

Переможці та призери нагороджені кубком, медалями та грамотами відділу молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації, кращі гравці  статуетками від Белзької міської ради.

Нагороди вручали перший заступник голови Сокальської РДА Ірина Задолинна, міський голова Белза Олексій Макух та війт гміни Белзець Анджей Адамек.

А у турнірі з пляжного волейболу взяли участь дев'ять команд  "Зебра", "Динамо", Белз2, "Кувейт", "Кристал", Стаївка1, Стаївка2, Белз  тім та "Дарк лайонз", які були поділені на три підгрупи, після ігор в яких до фінальної частини вийшли три. В запеклій боротьбі бронзові нагороди виборов "Кувейт" в складі Анатолія Теличка та Романа Войтовича. Срібним призером стала "Зебра" (Андрій Артимишин та Андрій Криса), а переможцями стала команда "Белз  тім", честь якої захищали •Олег Некрасов та Павло Мальцев.

Переможці та призери нагороджені медалями та грамотами відділу молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації. Нагороди вручив заступник голови Сокальської районної ради Василь Бойко.

Василь СОРОЧУК.

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