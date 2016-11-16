Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 100-101 від 2016-11-17





Фермера Оксану Сало (на фото) з с. Борятин знають не тільки на Сокальщині, але й у всій Україні. Вона на власному прикладі довела, що може бути не тільки берегинею роду, доброю дружиною та мамою, але й успішно працювати на землі. Та увійшла у список успішних, ділових та цілеспрямованих жінок України, історії яких опубліковані у книзі "Успішні жінки", яка видана в рамках однойменного інформаційновидавничого проекту “Україна статус” в 2016 році.

Пані Оксана як ніхто знає, що фермер це не професія, а покликання, бо землю треба любити, тоді вона віддасть сторицею. Тут потрібні знання, відвага, трохи впертості й багатобагато праці. Вона була у числі перших, хто відважився взяти землю і працювати на ній. І жодного дня не пошкодувала, бо робить те, що їй до душі: вирощує хліб і цукрові буряки. Жінка уже майже двадцять років займається фермерством, яке створила на основі своїх земельних паїв, згодом залучила до нього паї родини та односельчан. Нині в її обробітку 140 га. Фермер викупила у односельчан майнові паї колишнього радгоспу "Шахтар" та облаштувала під тік і склади для зберігання зерна, оновила тракторний стан. Найпершим помічником пані Оксани є чоловік Богдан, який плічопліч з нею від початку створення фермерського господарства, яке має милозвучну назву "Дзвін".

Оксана Сало є агрономом за освітою. Вона любить землю і дбає про неї. І та їй віддячує щедрим врожаєм: цьогоріч гектар цукрових буряків видав у фізичній вазі по 732 центнерів, а пшениця 723. Крім цих культур сіє ріпак, ячмінь та сою. У рослинництві дотримується передових технологій вирощування сільськогосподарських культур і отримує високі врожаї. Приділяє належну увагу насінню та сортооновленню, надає перевагу високоефективним, високотехнологічним німецьким сортам озимої пшениці, які потребують високої культури землеробства, живлення, захисту, але водночас мають високу врожайність. Та щоб виростити добрий врожай, потрібна й сучасна техніка, тож по мірі можливості старається оновити матеріальнотехнічну базу господарства. У цьому році придбала два трактори не новий "Джондір" і новий “МТЗ”. Мріє вона й про нову зернозбиральну техніку, однак поки що немає змоги її поновити.

Оксана Сало мудра, відповідальна та працьовита жінка, яка користується повагою у односельчан та фермерів Сокальщини. Саме вони 16 років тому обрали її головою Асоціацію фермерів та приватних землевласників Сокальського району. Згадуючи цю подію, моя співрозмовниця каже, що тоді вони вірили, що об'єднавшись, зможуть відстоювати свої права. В той час держава заохочувала селян брати землю та ставати фермерами. На жаль, зараз вони залишені на самовиживання. За таких умов багато фермерів розчарувалися і залишили землю.

Фермерське господарство "Дзвін" успішно функціонує уже майже 20 років. Та лише пані Оксані та її родині відомо, скільки всього довелось пережити за ці роки, скільки ночей недоспати, щоб досягти того, що нині мають. Вона не раз перефразовує Кобзаря, каже: "Працюю, мучусь, але не каюсь, що стала фермером".

За багатолітню працю, вагомий внесок та професіоналізм Оксана Сало нагороджена грамотами Міністерства аграрної політики України, Львівської обласної державної адміністрації та Сокальської РДА, а у 2015 р. орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Подружжя Сало з Борятина впевнено розбудовує своє господарство, вболівають за рідне село, допомагають місцевим закладам соціальної сфери. А ще вони обоє люблять українську пісню. Асоціація фермерів та приватних землевласників Сокальщини та пані Оксана зокрема є спонсорами щорічного районного конкурсу "Свято родини", в якому беруть участь співочі родини Сокальщини.

Щороку пані Оксана, засіваючи пшеницею поле, у вироблену ріллю разом з добірним зерном кладе і свою віру в майбутнє, надію на процвітання господарства та любов до землі і хліборобської праці. І це приносить плоди. Нині на фермерському полі зеленіє 50 га пшениці і 20 га ріпаку. Жінка впевнена, що в такий спосіб закладає цеглину за цеглиною у фундамент добробуту сім’ї, родини, України.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.