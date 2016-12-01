Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Без холодильника неможливо уявити жодну сучасну кухню. Виробники постійно пропонують нові моделі з різними функціями: звуковими сигналами, антибактеріальним покриттям, різними індикаторами, автозаморозкой, зонами свіжості і системою охолодження.

Які необхідно пред'являти вимоги до сучасного холодильника, щоб він не тільки вписувався в інтер'єр кухні, але був зручним у користуванні і відповідав дизайну приміщення?

Нижче найголовніші рекомендації, які допоможуть зробити правильний вибір.

Порада №1: розмір має значення

Вибирайте холодильник з урахуванням розміру вашої кухні та кількості членів сім'ї. Власники просторих приміщень можуть собі дозволити величезні холодильники. А ось якщо приміщення маленьке так і сім'я невелика, займати зайву площу точно не варто. Великий вибір холодильників вам запропонує сайт інтернет-магазину Elmir. У розділі магазину купить холодильник в интернет магазине ви маєте можливість придбати холодильне обладнання он-лайн. На сайті діє система он-лайн консультацій. Доставка обладання здійснюється по всій території України. Інтернет-магазин має дуже багато хороших відгуків покупців. Читач нашого порталу звернувся написати хороший відгук про продавців магазину.

Враховуючи, що в середньому стандартні кухні не перевищують 8-10 квадратних метрів, то оптимальним варіантом вважається холодильник розміром 60х60 сантиметрів. Якщо приміщення ще менше стандартного, підійде зменшена модель з площею основи 45х60 сантиметрів.

Порада №2: висота

Висоту холодильника можна визначати на рівні з іншим кухонним гарнітуром. Щоб було зручно користуватися всім членам сім'ї, він не повинен бути вище 1,5 метра.

Якщо холодильник надто низький, то доведеться постійно нахилятися. Також незручно користуватися занадто високим холодильником, дуже важко дотягуватися до високих поличок.

Найкомфортніше користуватися широким і не дуже високим холодильником. Для зовсім маленьких кухонь є холодильники заввишки з газову плиту.

Порада №3: обсяг

На обсяг холодильника також варто звертати увагу. Його вибирають із урахуванням кількості осіб, які будуть ним користуватися, частоти готування і потреби в продуктах.

Найбільш оптимальними моделями є європейські стандартні зразки з об'ємом 250-300 літрів.

Порада №4: кількість камер

Холодильник з декількома камерами варто вибирати, якщо ви хочете мати прилад з різними температурними зонами: окремо для риби, окремо для овочів і ягід, для зелені і так далі.

Для невеликих приміщень підійдуть однокамерні холодильники. Вони досі дуже затребувані. Також гарні агрегати з двома камерами (морозильної і холодильної). Так продукти можна зберігати набагато довше, особливо якщо заморожувати на зиму овочі, фрукти, гриби. Ідеальний варіант.

Трикамерні холодильники бувають з нульовим чи низьким температурним режимом. В таких агрегатах продукти набагато довше будуть зберігати свою свіжість. В низькотемпературній камері різна зелень і салати можуть і через 1,5 тижні виглядати так, ніби вони тільки що зірвані з грядки.

Камери глибокого заморожування дозволяють зберегти в продуктах всі корисні вітаміни та речовини. Такі моделі підійдуть дачникам, які заготовляють на всю зиму свій урожай.

Температура в морозильних камерах позначається кількістю зірочок: чим їх більше, тим довше можна зберігати продукти.

Порада №5: зовнішній вигляд

Модель вибирайте залежно від стилістичного рішення вашої кухні. Існують холодильники з різними покриттями: з обливного скла, нержавійки або оброблені фарбою.

Важливо, щоб холодильник надовго зберігав презентабельний вигляд. Виробники пропонують оптимальний варіант для кращого збереження зовнішнього вигляду: холодильники з обливаним склом, на якому не залишається слідів від пальців.

Звертайте увагу в цілому на стиль і колір холодильника, щоб він гармонійно вписався в приміщення. Особливо це актуально, якщо ви вирішили розташувати холодильник на кухні.

Порада №6: спосіб розморожування

Щоб агрегат добре охолоджував продукти і економив при цьому електроенергію, слід вибирати моделі з режимом "без інею" або з "необмерзающими стінками". Такі холодильники - з автоматичним режимом розморожування. Вам потрібно буде розморожувати його лише один раз в рік, щоб помити.

Порада №7: менше шуму

Від якості компресора, встановленого в холодильнику, залежить рівень шуму. Також цей фактор впливає на довговічність приладу. Найбільш оптимальні варіанти якісного компресора - це ті, які працюють з гучністю від 21 до 56 дБ.

Краще вибирати двокомпресорні моделі. Також безшумно можуть працювати термоелектричні та абсорбційні холодильники (без компресорів). Але їх виготовляють невеликих розмірів з-за особливої системи охолодження.

Порада №8: полиці у холодильній камері

При виборі холодильника варто звертати увагу на полиці. Сучасні виробники пропонують монолітні варіанти з пластику, металу і скла. Але найбільш вдалими вважаються полиці з решітками, так як вони дозволяють правильно циркулювати повітрю. А це, в свою чергу, впливає на свіжість продуктів. Вибирайте по можливості саме такі моделі.

Порада №9: антибактеріальне покриття

Більшість сучасних холодильників має внутрішню порожнину зі спеціальним антибактеріальним покриттям (з неорганічного срібла). Звертайте увагу на такі моделі, це прекрасний варіант усунення сторонніх запахів.

Також існують агрегати, в яких передбачені особливі антибактеріальні вугільні фільтри. До речі, як уникнути неприємних запахів у холодильнику, можна дізнатися з нашої статті, опублікованій раніше.

Порада №10: енергоспоживання

Економія енергії - також важливий критерій при виборі холодильника. Найекономічнішим варіантом вважається моделі з маркуванням А потім В і С.

Корисні рекомендації та інформація

Якщо немає потреби в харчовому льоді та заморожених продуктах, то можна обійтися холодильними шафами, однокамерними агрегатами без морозильної камери.

У випадку, коли у вашому меню є більше зелені, овочів, парного м'яса та свіжої риби, тоді вам підійде модель з "нульовим" відділенням.

За умови сухої свіжості" (-3-0°С) з вологістю 50% свіже м'ясо і риба можуть зберігати свої поживні властивості до 7 діб.

За умови "вологої свіжості" (+0,5-3°С) з вологістю 90% фрукти і овочі збережуть свою свіжість набагато довше (мінімум в 3 рази).