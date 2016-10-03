Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Ось уже другий рік поспіль воно проходить на свято Успіння Пресвятої Богородиці, на лані в Шарпанцях. І не дивно, що розпочинається з молебню за мир, здоров'я, вдячність Богу за зібраний врожай. Священик Володимир Мартинюк подякував керівництву, всім працівникам "Галичхутро" за працю, яку вони вклали, щоб зібрати зернові, за те, що вміло господарюють на полях і фермах Лучицької сільської ради, і подарував директору підприємства Василеві Мусі ікону, щоб берегла його та усіх трудівників.

На початку проведення свята обжинок, гарну, яскраву і неповторну святковопісенну програму хліборобам, працівникам товариства "Галичхутро" подарували учасники художньої самодіяльності Шарпанецького народного дому (керівники Оксана Черечін та Галина Брах), які виконали українські народні пісні, розказали гуморески. Присутні, які розсілися на гарно прибраних тюках соломи, неодноразово дякували їм оплесками.

Далі ведучі свята Роман Черечін та Тетяна Яроцька до вітального слова запросили директора ТзОВ "Галичхутро" Василя Муху:

- Вдячний кожному працівнику за сумлінність, старанність, наполегливість. Вітаю усіх із закінченням жнив, найщиріші слова вдячності за вашу сумлінну і наполегливу працю, відповідальність, щиру любов до землі та прагнення досягти високих показників у спільній роботі.

Першими словами дозвольте звернутися до працівників, які між роботою і життям ставлять знак рівності. Тобто, хто вважає працю на землі своїм покликанням і без професійності, досвіду, наполегливості, яких сьогодні важко уявити нашу роботу і життя. Насамперед слова глибокої поваги і вдячності механізаторам, комбайнерам, водіям та багатьом іншим, хто вважає Товариство своїм другим домом і трудиться на благо всієї громади!

- Зібрати врожай - головне. Проте, не менш вагоміше його зберегти. Слова вдячності заслуговують усі наші працівники, від яких значною мірою залежить подальша доля врожаю, продовжив В. Муха. В першу чергу начальнику лучицької дільниці Зеновію Тарадасі, який добросовісно виконує свої безпосередні обов'язки, при тому доїжджаючи з Комарева. А ще комбайнерам Роману Сантару та Петру Мамчуру, які відповідно намолотили по 25002000 тонн зерна. Адже зернових ми тут посіяли на площі 1200 гектарів. Середня врожайність в середньому 55 центнерів з гектара, ріпак займав площу 280 га (відповідно 2,6 т/га).

То ж вітаю всіх вас, шановні трудівники товариства "Галичхутро" з обжинками. Зичу, в першу чергу, миру Україні, вам добра, здоров'я, благополуччя в родинах, затишку в домівках. Щоб на наших полях завжди густо колосився хліб, сім'ї були заможними, а серця сповненими родинного тепла, любові ваших батьків і дітей.

Керівник підприємства вручив грамоти ТзОВ "Галичхутро" Роману Сантару, Володимиру Новосаду, Богдану Климчуку, Ганні Придаток, Олегу Федченку, Григорію Харуку, Степану Пализі, Василю Склянчуку, Богдану Бедюку, Марії Крупчак, Андрію Данількевичу.

- Любити землю означає дбати про неї, дорожити й поважати, бо від цього залежить не тільки врожай, але і наше майбутнє, переконаний Зеновій Тарадаха. Земля потребує постійної турботи. Щоб вона родила, необхідно вкласти у неї частинку свого серця. А в "Галичхутро" не тільки керівник, але й кожний фахівець чи будьякий працівник, як щирі хлібороби, вкладають свою частинку душі і досвід для того, щоб досягати успіхів, щоб поля колосилися хлібами, щоб на фермах пахло свіжим молоком, щоб люди добре жили і вірили в завтрашній день.

Василь Муха зачитав наказ по підприємству щодо преміювання працівників, які отримали від дванадцять тонн зерна до п'ятсот гривень. Серед них: Григорій Харук, Зеновій Тарадаха, Ганна Придаток, Марія Крупчак, Петро Мамчур, Роман Сантар, Олександр Шпиль, Василь Демчунь, Іван Конопацький, Ігор Шевчук, Степан Сикиндюк, Олег Федченко, Володимир Новосад, Василь Конопацький, Богдан Кмитюк, Григорій Крупчак, Степан Палига, Василь Склянчук, Віталій Боянський, Ігор Костюк, Олег Гаврилюк, Роман Коробій, Іван Кушнерик, Богдан Климчук, Віктор Рис, Степан Петрига, Степан Брах, Богдан Бедюк, Василь Семенюк, Михайло Король, Володимир Кушнерик, Богдан Калиш, Андрій Данількевич, Іван Гаврилюк.

Привітав хліборобів зі святом обжинків керівник ВАТ "Калина" Михайло Чемерис. Він вручив Подяки Львівської облдержадміністрації Зеновію Тарадасі, Володимиру Демчуню, Ігорю Костюку, Петру Мамчуру, Олександру Шпилю.

Найкращі зичення трудівникам ТзОВ "Галичхутро" від імені Сокальської районної ради передав депутат районної ради Василь Сорочук, вручивши грамоти Івану Кушнерику, Роману Коробію, Василю Конапацькому, Івану Конопацькому, Ігорю Шевчуку, Степану Сикиндюку. А Почесною грамотою Сокальської районної ради нагороджений керівник Товариства Василь Муха.

Вітали хліборобів також Лучицький сільський голова Володимир Черечін, Милятинський сільський голова (Волинь) Валентин Ілов, директор ПАФ "Білий Стік" Олег Іванчина, представники ТзОВ "АгроЛеон" Юліан Гевак, ТзОВ "ІмперіяАгро" Ярослав Скоропад, ТзОВ "Каскадхолод" Ярослав Міхняк, ТзОВ "АвгустУкраїна" Андрій Лазарев та інші.

Вітання перепліталися музичними номерами, які запропонували артисти зі Львова та Червонограда: заслужені артисти, народні артисти України Євген Федорченко, який ведучи свято, читав гуморески, а також Мар'ян Шуневич, заслужений артист України та Молдови Валерій Степовий, співак Іван Сітарський, дует "Джерело" з шахтарського міста та ін.

А ще була лотерея, призи. Присутні під час святкового концерту веселилися, гуляли. Тут можна було скуштувати бограч, поласувати іншими смаколиками і все від "Галичхутра".

А про Василя Муху присутні на обжинках висловлювалися як про керівника високого рівня, який добре знає справу, якою займається, вміє працювати і досягати успіхів у непростій землеробській справі. Бог обдарував його справжнім хліборобським талантом та господарською мудрістю. Його поважають люди за працелюбність і професіоналізм. Він зробив сотні, а може тисячі добрих справ для територіальних громад і на цьому, звичайно, не зупиниться. Адже, як сам каже, коли почав роботу треба її довести до логічного завершення.

До речі, "Галичхутро" асфальтує дорогу в Лучицях, що було обіцяно торік. А ще допомагає школам, церквам. То ж любов до обраної справи дає керівнику підприємства бажання жити і працювати для мешканців сіл, на благо рідної України.

Василь СОРОЧУК.

Фото автора і Володимира Новосада.