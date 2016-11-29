Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Напередодні професійного свята працівників сільського господарства, минулої суботи площа Січових стрільців Сокаля зібрала не багато людей. Одні представили результат своєї праці, інші – подивились та придбали необхідні продукти. До присутніх звернулися голова райдержадміністрації Олег Пелих, перший заступник голови РДА Ірина Задолинна, заступник голови районної ради Василь Бойко, начальник відділу агропромислового розвитку РДА Олег Тарасюк, від департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА – Оксана Гриб. Вони привітали аграріїв зі святом і побажали високих врожаїв та здобутків у праці. А ще вручили нагороди. Грамотами районної державної адміністрації та районної ради нагороджені: Анатолій Кочубей та Микола Дубський – механізатори фермерського господарства Шумило М. О.; Микола Родь – агроном селянськофермерського господарства «Жужіль»; Степан Шумський – механізатор СФГ «Жужіль»; Ганна Гресь – звірівник норкоферми, Марія Касєчна – ветлікар, Богдан Калиш – бригадир електромеханічної служби (усі – ТзОВ «Галичхутро»); Назар Білянський – механізатор ФГ «Дзвін»; Михайло Косівський – голова ФГ «Воля»; Ігор Тендеряк – засновник ФГ Тендеряк В. Ф.; Любов Кулачинська – бухгалтер ФГ Батюх М. М.; Богдан Ващук – оператор тваринницької ферми і Роман Іванець – трактористмеханізатор с/г виробництва ПАФ «Білий Стік»; Йосип Гамер і Тарас Колодій – механізатори с/г виробництва ПП «Агрофірма ім. Б. Хмельницького»; Роман Шкраба – старший агроном підрозділу с. Скоморохи та Андрій Омельчук – слюсароператор Сокальського елеватора (обидва – ПП «Західний Буг»); Василь Бик і Роман Возняк – механізатор ФГ «ШАНС». Почесною грамотою Львівської ОДА нагороджено Михайла Веклина (голова ФГ Веклин М. Т.), а Почесною грамотою Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА – Володимира Тендеряка (СФГ Тендеряка В. Ф.), та десять кращих працівників ТзОВ «Галичхутро».

Відвідувачі ознайомились з асортиментом продукції ТзОВ «Дукат», «Сокальські ковбаси», «Сотеко», ПП «Козацький курінь», придбали - мед з Ромоша, ковбасні та хлібобулочні вироби, помідори, печериці, цибулю.... Своє вміння демонстрували й учні Сокальського ліцею. І хоча ярмарка проходила під гаслом «Добрі традиції Галичини» (дехто думав, що приїдуть аграрії з всієї Львівщини), проте тут були тільки місцеві (з Червонограда ще – «Кристинопільський хліб» і кредитна спілка «Анісія»). Були й такі сокальчани, котрі хотіли придбати комбікорм, моркву, столовий буряк, пшеницю... Але, не все, напевно, організатори продумали до кінця.

Дехто згадував колишнє Свято селянки, яке проходило тут же, площа вирувала, й можна було купити будьяку сільсько-господарську продукцію, а на лотерею виграти порося чи барана. Тому щось нове треба відшліфовувати і прислухатись до думок людей, щоб дійсно у Сокаль з’їжджалися сільськогосподарські товаровиробники з усієї Львівщини, а, можливо, й сусіди з Волині.

Василь СОРОЧУК.

Фото Юлії СОРОЧУК.