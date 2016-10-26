Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

[2016-10-01 08:20:17] Лилия Кроме Валерия Красицкого по этой ...

[2016-09-27 22:54:38] Андрій Це біда! ...

Огляд
Начмед батальйону «Київська Русь» Марічка - таким не дають орденів
Нині кожен в селі знає, коли зовсім погано, можна звертатися до українських військових медиків, і на відміну від місцевих, вони допоможуть без зайвих з'ясувань і нарікань про складнощі і відсутність препаратів.
Учні з Сокаля взяли участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі "Козацький гарт-2016"
Збірна команда Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №4 брала участь у Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України "Козацький гарт-2016", який проходив у смт. Ворохта ІваноФранківської області з 16 по 18 вересня 2016 року.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Життєві історії
Життєві історії

Начмед батальйону «Київська Русь» Марічка - таким не дають орденів
Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20

На цьому фото поруч зі мною Марічка, начмед батальйону «Київська Русь». Нещодавно, пізнього вечора, почув голоси біля бази, виходжу дізнатися в чому справа. Стоять перелякані чоловік і жінка з сусіднього села, кажуть, що шестимісячній дитині дуже погано, температура більше 39 градусів, задихається, а місцевий фельдшер розводить руками, мовляв: «Нічим допомогти не можу». Побіг і розбудив Марічку: «Дитині в селі погано!» «Вік?» – запитує Марічка. «Шість місяців», – відповідаю. Чую коротке: «Заводь машину».

Село близько, тому через кілька хвилин ми були на місці, забігаємо в будинок, бачимо перелякані очі бабусі малюка, яка марно намагається його заспокоїти. Враз все змінюється. Від Марічки (лікаря-педіатра в мирному житті) розходяться хвилі спокою і впевненості, затихає малюк. Огляд, ін’єкція, консультація батькам, даємо наші телефони на екстрений випадок. «Не дай Боже що, телефонуйте в будьякий час! Не потрібно жодних грошей в ніякому разі», – заявила Марічка.
Нині кожен в селі знає, коли зовсім погано, можна звертатися до українських військових медиків, і на відміну від місцевих, вони допоможуть без зайвих з'ясувань і нарікань про складнощі і відсутність препаратів.

Марічка – лікарпрофесіонал, про відвагу і людяність якої можу говорити дуже багато. Таким не дають орденів (а раптом генералам, яких і близько на передовій ніколи не бачив, не вистачить), але гордий, що служу разом з нею, маю можливість навчатися у неї. Слава народу України!

Від редакції: Марійка, про яку йде мова, зі Сокальщини.

Андрій АНДРЄЄВ.        


Версія для друку
Інші публікації розділу Життєві історії

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  