Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





4 жовтня в службу в справах дітей Сокальської районної державної адміністрації надійшло повідомлення, що 1 жовтня поліцейські Червоноградського відділу поліції на залізничній станції м. Червоноград виявили громадянку, яка з безхатченками розпивала спиртні напої. З жінкою перебувала її дев’ятимісячна дочка. Поліція доставила жінку в приймальне відділення Червоноградської міської лікарні для визначення стану алкогольного сп’яніння, а дівчинку – в дитяче відділення лікарні, де її оглянув педіатр. Дитина була брудна, голодна та виснажена.

Горе-мама залишила дівчинку в лікарні, а сама кудись щезла. Не навідувала її ні наступного дня, ні через декілька. Як з’ясувалося, жінка веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями. Долею дівчинки перейнялися працівники поліції, педіатричного відділення Червоноградської міської лікарні та органи опіки та піклування Сокальської РДА. Вони забили на сполох: що буде з немовлям, адже мама про нього належно не піклується. У цієї жінки нема материнських почуттів до чотирьох дітей, які народила. Вона, наче та зозуля, переклала свій материнський обов’язок на плечі інших. До того ж стосовно старшої дитини вона позбавлена батьківських прав, бо мала проблеми з алкоголем, а двох середущих віддала на виховання батькові. За крадіжку відбувала покарання у місцях позбавлення волі. Там і народила наймолодшу доньку. Після звільнення з місць позбавлення волі приїхала разом із нею на проживання в Сокальський район.

5 жовтня відбулося екстрене засідання комісії з питань захисту прав дитини Сокальської райдержадміністрації, яке вела перший заступник голови РДА Ірина Задолинна. Вона розповіла сумну історію дівчинки і наголосила, що дитина знаходиться без опіки матері, тому потрібно її влаштувати в Будинок дитини №2 міста Львова. Начальник служби у справах дітей Сокальської РДА Галина Федаш додала, що дівчинка перебуває на обліку служби у справах дітей, як дитина, яка опинилася у скрутних життєвих обставинах, бо зазнала насилля у сім’ї. Це сталося у серпні: співмешканець жінки під час бійки жбурнув в неї тарілкою, але вона попала в голову дівчинки. Про цей випадок стало відомо службам району, які займаються питаннями опіки та піклування, допомагають родинам, які опинилася у складних життєвих обставинах.

Вони побували у родині, де побачили, в яких умовах живе ця сім’я. У будинку нема електроенергії та газу, нема продуктів харчування. Спільними зусиллями служби у справах дітей, сільської ради, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сокальської РДА вдалось допомогти дитині та забезпечити їй належне харчування та одяг. Їх вразило те, що мама не намагається щось змінити у своєму житті на краще, не дбає про дитину, покращення побутових умов, зловживає алкоголем, веде аморальний спосіб життя. Головний спеціаліст служби у справах дітей Сокальської РДА Марія Ничай розповіла, що жінка лікувалася від алкозалежності. Однак це нічого не дало. Ніхто не знає як вона живе і за що. У неї немає жодних документів, вона ніде не зареєстрована, тож не може отримати допомогу, яка надається матері при народженні дитини. Вона не підтримує жодних стосунків з матір’ю, братами та сестрами, яких у неї є багато. Тож нема кому взяти дитину і доглянути за нею.

Прикро, що для жінки і цей малюк став «тягарем». Алкоголь приспав у ній материнські почуття, вона нині не думає, що колись їй всетаки доведеться відповісти за скоєне. Члени комісії прийняли рішення про влаштування дівчинки в Будинок дитини м. Львова, про стан виховання матір’ю доньки та про доцільність позбавлення її батьківських прав. На жаль, жінка поміняла свою маленьку крихітку на веселі компанії, алкоголь, любощі коханців... Тож чи має вона право називатися ненькою? Це нехай скаже її сумління. Проте для хорошої матері нема нічого дорожчого та ріднішого, ніж дитина. Любіть своїх дітей. Все інше може зачекати.

Любов ПУЗИЧ.